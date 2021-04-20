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    Поліція встановлює особу трирічної дівчинки, яку знайшли в під’їзді біля наркоманів

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    Дівчинка знаходиться під наглядом інспекторів ювенальної превенції&nbsp; - Поліція встановлює особу трирічної дівчинки, яку знайшли в під’їзді біля наркоманів
    Дівчинка знаходиться під наглядом інспекторів ювенальної превенції 
    Фото: Нацполіція

    Чоловік і жінка не надали документів, які підтверджують, що дитина їхня

    Вночі по спецлінії 102 зателефонувала мешканка багатоповерхівки на вулиці Академіка Заболотного та повідомила, що у коридорі перебуває маленька дитина. Прибувши на виклик, патрульні поліцейські виявили малолітню дівчинку, а також чоловіка та жінку, які мали ознаки наркотичного сп'яніння. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка сильнодіючі лікарські засоби з довідкою на їх видачу. Для документування події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції та інспекторів ювенальної превенції.

    У ході спілкування поліцейські встановили, що 40-річний чоловік та 38-річна жінка – мешканці Київщини. При цьому вони не надали документів, підтверджуючих, що це їх дитина, оскільки, з їх слів, свідоцтва про народження немає. Слідчі вилучили пігулки та довідку, аби перевірити законність її видачі.

    Дівчинку передали під нагляд інспекторів ювенальної превенції Голосіївського управляння поліції та районної служби у справах дітей та сім’ї, наразі з дитиною все добре. Спільно з профільними службами правоохоронці працюють над встановленням обставин події та особи дитини. Також дізнаються мету перебування мешканців Київщини у столиці та з’ясовують їх родинні зв'язки з дівчинкою.

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    Поліція встановлює особу трирічної дівчинки, яку знайшли в під’їзді біля наркоманів
    Поліція встановлює особу трирічної дівчинки, яку знайшли в під’їзді біля наркоманів

    За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. А також вирішується питання про додаткову кваліфікацію події за неналежне виконання батьківських обов’язків.

    Теги: Національна поліція України Київ діти наркотики жінка чоловік
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