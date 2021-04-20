«Шлюбний» аферист ошукав киянок і їхніх родичів на 1,5 млн грн

Афериста засуджено до шести років позбавлення волі

Дніпровський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 35-річному чоловіку за фактами шахрайського заволодіння коштами потерпілих в особливо великих розмірах та втечі з-під варти (ч. 2, 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 393 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, 35-річний громадянин Молдови, який раніше вже відбував покарання за вчинення шахрайських дій, після відбуття покарання не став на шлях виправлення та продовжив вчиняти шахрайські дії.

Так, упродовж 2018 року, представляючись працівником Адміністрації президента чи акціонером іноземного банку, чоловік вводив в оману жінок, обіцяючи одружитися. Одночасно аферист встигав ошукати і їхніх родичів, пропонуючи участь у спільному бізнесі та отримуючи на це кошти.

Діями зловмисника потерпілим було завдано збитків на суму понад 1,5 млн грн.

Чоловіка затримали у столиці у квітні 2018 року. А вже у червні 2018 року він здійснив втечу з-під варти, підкупивши конвоїра, однак невдовзі був затриманий та повернутий у СІЗО.

Вироком Дніпровського районного суду Києва чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна, що йому належить.