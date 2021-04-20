До викрадення Чауса причетні співробітники держорганів України – адвокат
Досі не відомо, де вже понад два тижні перебуває Чаус
Адвокат зниклого колишнього судді Миколи Чауса висловив заклопотаність мовчанням правоохоронних органів України. Про це Олександр Вишневий заявив в інтерв'ю для молдовського «П'ятого каналу». Про ступінь залученості молдавських структур до події, за його словами, судити рано.
«Можу припустити або зробити попередні висновки, що до цього причетні, в тому числі, і громадяни України. Як мені стало відомо зі слів дружини, до цієї спецоперації, яка готувалася, або до цього правопорушення, можна ствердно говорити, причетні не просто громадяни, а чинні співробітники офіційних державних органів», - заявив адвокат.
Минулого тижня дружині судді Чауса у Молдові надали державну охорону. Дружина Миколи Чауса Світлана виступила перед комісією парламенту Молдови з розслідування зникнення колишнього українського судді. Покинувши комісію, адвокат Юліан Балан заявив, що дружина Чауса і двоє дітей знаходяться в Республіці Молдова і відчувають себе в небезпеці.
3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України. Нібито за кермом знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк.