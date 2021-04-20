До викрадення Чауса причетні співробітники держорганів України – адвокат

Досі не відомо, де вже понад два тижні перебуває Чаус

Адвокат зниклого колишнього судді Миколи Чауса висловив заклопотаність мовчанням правоохоронних органів України. Про це Олександр Вишневий заявив в інтерв'ю для молдовського «П'ятого каналу». Про ступінь залученості молдавських структур до події, за його словами, судити рано.

«Можу припустити або зробити попередні висновки, що до цього причетні, в тому числі, і громадяни України. Як мені стало відомо зі слів дружини, до цієї спецоперації, яка готувалася, або до цього правопорушення, можна ствердно говорити, причетні не просто громадяни, а чинні співробітники офіційних державних органів», - заявив адвокат.

Минулого тижня дружині судді Чауса у Молдові надали державну охорону. Дружина Миколи Чауса Світлана виступила перед комісією парламенту Молдови з розслідування зникнення колишнього українського судді. Покинувши комісію, адвокат Юліан Балан заявив, що дружина Чауса і двоє дітей знаходяться в Республіці Молдова і відчувають себе в небезпеці.

3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України. Нібито за кермом знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк.

Розслідувачі RISE Moldova та «Слідство.Інфо» повідомили, що, за їхніми даними, група українців, яких молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення судді Миколи Чауса, пов’язані з українськими спецслужбами та силовиками. Журналісти отримали від джерел у молдовських правоохоронних органах фото закордонних паспортів десяти українців, які фігурують у справі про викрадення. За даними журналіста Юрія Бутусова, викраденням Чауса займалися працівники ГУР Міноборони України. Бутусов повідомив, що 9 квітня посол України в Молдові був запрошений в МЗС Молдови, де державний секретар Думітру Соколан передав офіційну ноту. Молдова попросила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе при посольстві України пана Сметанюка з метою його кримінального переслідування та притягнення до відповідальності. Молдовська поліція вважає на підставі доказів, що вивезення Чауса здійснювалося на машині військового аташе України в Молдові. «Соколан також повідомив, що протягом тижня президент Молдови Майя Санду намагалася переговорити з президентом Володимиром Зеленським, проте не змогла цього зробити. Молдова просить створити спільну слідчу групу для розслідування обставин вивезення Чауса», – пише у Facebook Бутусов. Метою цієї «операції» за версією журналіста є спроба якнайшвидше дискредитувати ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурбу, поки не вийшов фільм Bellingcat про зрив спецоперації із затримання «вагнерівців». Раніше Бурба дав свідчення по «вагнергейту», й тепер на Банковій шукають на нього компромат, намагаючись «прив'язати» його до «справи Чауса», пише журналіст. Бутусов також зазначає, що у Молдові зараз складна внутрішньополітична ситуація, і проросійські сили намагаються дискредитувати союзницю України Санду. «Не відповідаючи на дзвінки наших друзів, ми не просто підкреслюємо масштаби дурості в наших держструктурах, але ще й захищаємо цю дурість на шкоду двостороннім відносинам», – резюмує Бутусов.



