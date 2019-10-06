У Станиці Луганській біля зруйнованого мосту монтують зупинки



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Співробітники ТОВ «Флангер» займаються встановленням стовпчиків на автодорозі від КПВВ до мосту

Зупинки планують встановити біля будівлі Червоного Хреста та в районі зруйнованого мосту

У Станиці Луганській біля зруйнованої частини мосту почали монтаж двох зупинок. Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

Зупинки планують встановити біля будівлі Червоного Хреста та в районі зруйнованого мосту.

«Співробітники ТОВ «Флангер» займаються встановленням стовпчиків на автодорозі від КПВВ до мосту для розділення потоку пішоходів від частини дороги, по якій курсує автобус», - йдеться у повідомленні.

Крім того відомо, що ремонтники продовжили демонтаж зруйнованої частини мосту. До робіт залучили автокран, автопідйомник, бортовий автомобіль та компресор.

Раніше поблизу Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід для громадян.

До слова, представники української влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську, «щоб особисто переконатися у тому, що місцевим мешканцям нічого не загрожує».