У Станиці Луганській відкрили тимчасовий обхідний міст



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Тимчасовий міст значно полегшує перехід, а особливо для людей похилого віку

Впродовж наступних днів будівельники продовжать роботи безпосередньо на зруйнованій ділянці мосту

У Станиці Луганській відкрили тимчасовий обхідний міст на період, допоки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.

Про це 4 жовтня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про завершення підготовчих робіт з відновлення зруйнованої частини мосту на ділянці розведення №1. Зокрема, сьогодні було введено в експлуатацію тимчасовий обхідний місток, що дозволить громадянам без ускладнень здійснювати переміщення», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж наступних днів будівельники продовжать роботи безпосередньо на зруйнованій ділянці мосту: буде здійснено демонтаж зруйнованої частини мосту та дерев’яних трапів.

Тимчасовий міст значно полегшує перехід, а особливо для людей похилого віку та на інвалідних візках. Раніше їм доводилося долати складний перехід через розлом моста, зробити це без сторонньої допомоги було зовсім неможливо, повідомляє ТСН.

Як відомо, в Офісі президента України повідомили, що до 27 листопада заплановано відкрити основний міст у Станиці Луганській.

Відновлення мосту через р. Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.