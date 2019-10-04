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    У Станиці Луганській відкрили тимчасовий обхідний міст

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    Тимчасовий міст значно полегшує перехід, а особливо для людей похилого віку&nbsp; - У Станиці Луганській відкрили тимчасовий обхідний міст
    Тимчасовий міст значно полегшує перехід, а особливо для людей похилого віку 

    Впродовж наступних днів будівельники продовжать роботи безпосередньо на зруйнованій ділянці мосту

    У Станиці Луганській відкрили тимчасовий обхідний міст на період, допоки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.

    Про це 4 жовтня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

    «Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про завершення підготовчих робіт з відновлення зруйнованої частини мосту на ділянці розведення №1. Зокрема, сьогодні було введено в експлуатацію тимчасовий обхідний місток, що дозволить громадянам без ускладнень здійснювати переміщення», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що впродовж наступних днів будівельники продовжать роботи безпосередньо на зруйнованій ділянці мосту: буде здійснено демонтаж зруйнованої частини мосту та дерев’яних трапів.

    Тимчасовий міст значно полегшує перехід, а особливо для людей похилого віку та на інвалідних візках. Раніше їм доводилося долати складний перехід через розлом моста, зробити це без сторонньої допомоги було зовсім неможливо, повідомляє ТСН.

    Як відомо, в Офісі президента України повідомили, що до 27 листопада заплановано відкрити основний міст у Станиці Луганській.

    Відновлення мосту через р. Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

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