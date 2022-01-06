У суді чоловік за допомогою мобільного телефона довів хуліганські витівки кривдника

Суд переглянув відео з телефону, на якому було видно: хуліган поводиться агресивно, лаявся стосовно місця паркування у вказаному дворі.

Порушник сокирою розбив скло машини потерпілого, але у суді все заперечував

Хмельницький міськрайонний суд оштрафував місцевого мешканця на 170 грн за дрібне хуліганство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 3 грудня.

За матеріалами справи, 17 вересня порушник, перебуваючи в дворі будинку на вул. Володимирська, 110 у Хмельницькому, наніс удар сокирою в ліву сторону автомобіля Iveco. У результаті було розбито бокове вікно автомобіля.

У суді чоловік усе заперечив. За його версією, того дня, будучи в стані алкогольного сп`яніння, він висловлювався нецензурною лайкою у бік потерпілого, з яким не був знайомим. Останній не реагував на його зауваження не ставити автомобіля біля будинку.

Наголосив, що вдарив ногою в дверку автомобіля, але механічних пошкоджень не спричинив. Стверджував, що сокири при собі не мав і скло він нею не вибивав.

Водночас власник автомобіля Iveco надав дещо відмінні пояснення і приніс до суду фото і відеодокази. За його словами, першим суперечку розпочав незнайомий йому чоловік, який образливо чіплявся, погрожував та вимагав забрати з двору машину. Через деякий час кривдник пішов з місця конфлікту і повернувся із сокирою. Водій автівки злякався та закрився в салоні машини. Після чого порушник вдарив сокирою по склі автомобіля, розбивши його.

Суд переглянув відео, яке записав потерпілий на свій мобільний телефон. З нього видно, що хуліган поводиться агресивно, лаявся стосовно місця паркування у вказаному дворі. Також на відео зафіксовано розбите вікно й наявні сліди осипу скла на землі біля машини. Крім цього, потерпілий надав суду фотографії розбитого скла в машині.

У підсумку суд оцінив усі докази і визнав доведеною вину чоловіка, який сокирою розбив скло в автомобілі Iveco.

Як повідомляв «Главком», на Черкащині суд покарав штрафом чоловіка, який голосно кричав та плавав у фонтані на підпитку.

Крім цього, у червні Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн хлопця, який вчинив дрібне хуліганство на столичній вулиці Банкова. Адмінправопорушення зафіксували співробітники Печерського управління поліції. За даними оформленого протоколу, 20 березня 2021 року о 21 год. 35 хв. хлопець розмальовував фарбою з балончика стіни Офісу президента України.