У Львові поліція розшукувала дівчину, яку «викрали» задля хайпу

Усі причетні до інциденту сплатять штраф, або ж працюватимуть на громадських роботах

Поліцейським довелося оголосити спецоперацію через недолугий жарт місцевих блогерів

У Львові через неправдиве повідомлення про викрадення людини поліція оголошувала операцію «Перехоплення». Правоохоронці розшукували дівчину, яку викрали посеред вулиці. Про це розповіла речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольска в ефірі на телеканалі «Україна 24»,

Молодь задля хайпу примудрилися інсценувати викрадення людини: на проспекті Свободи силоміць заштовхали дівчину в автомобіль і втекли в невідомому напрямку.

Поліція відреагувала миттєво: автівку з ніби-то викраденою дівчиною (теж блогеркою) затримали. Інформація про викрадення не підтвердилася: з’ясувалося, що таким чином молоді люди хотіли перевірити, як реагуватимуть громадяни.

Усі причетні (за статтею «Хуліганство») сплатять штраф або ж працюватимуть на громадських роботах.

Нагадаємо, на Одещині підлітки розгромили будинок під час вечірки заради відео для TikTok.

До слова, на Прикарпатті підлітки розтрощили могили на кладовищі і зняли це на відео.

Нагадаємо, у травні цього року у поїзді київського метрополітену молодь влаштувала вечірку з гучною музикою та танцями.