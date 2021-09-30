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    Події в Україні

    У Львові поліція розшукувала дівчину, яку «викрали» задля хайпу

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    Усі причетні до інциденту сплатять штраф, або ж працюватимуть на громадських роботах - У Львові поліція розшукувала дівчину, яку «викрали» задля хайпу
    Усі причетні до інциденту сплатять штраф, або ж працюватимуть на громадських роботах
    фото скріншот відео

    Поліцейським довелося оголосити спецоперацію через недолугий жарт місцевих блогерів

    У Львові через неправдиве повідомлення про викрадення людини поліція оголошувала операцію «Перехоплення». Правоохоронці розшукували дівчину, яку викрали посеред вулиці. Про це розповіла речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольска в ефірі на телеканалі «Україна 24»,

    Молодь задля хайпу примудрилися інсценувати викрадення людини: на проспекті Свободи силоміць заштовхали дівчину в автомобіль і втекли в невідомому напрямку.

    Поліція відреагувала миттєво: автівку з ніби-то викраденою дівчиною (теж блогеркою) затримали. Інформація про викрадення не підтвердилася: з’ясувалося, що таким чином молоді люди хотіли перевірити, як реагуватимуть громадяни.

    Усі причетні (за статтею «Хуліганство») сплатять штраф або ж працюватимуть на громадських роботах.

    Нагадаємо, на Одещині підлітки розгромили будинок під час вечірки заради відео для TikTok.

    До слова, на Прикарпатті підлітки розтрощили могили на кладовищі і зняли це на відео.

    Нагадаємо, у травні цього року у поїзді київського метрополітену молодь влаштувала вечірку з гучною музикою та танцями.

    Теги: Львів штраф викрадення автомобіль Україна поліція жарт молодь TikTok
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    У Львові поліція розшукувала дівчину, яку «викрали» задля хайпу