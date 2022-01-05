У Дніпрі поліція випадково знайшла жінку, яка понад 20 років вважалася зниклою

У безпритульної є родичі в окупованому Криму

57-річна українка від 2000 року була в розшуку

У Дніпрі патрульні поліцейські, які приїхали на виклик про смерть безпритульного чоловіка, випадково знайшли жінку, яка майже 22 роки вважалася зниклою безвісти. Про це з посиланням на патрульних пише «Інформатор».

Інцидент стався 4 січня на проспекті Героїв біля школи №111.

Перехожі виявили безпритульного чоловіка без ознак життя. Тому на місце викликали правоохоронців, які опитали свідків трагедії. Однією з яких виявилася 57-річна жінка. Як виявилося, вона від 2000 року вважалася зниклою.

З'ясувалося, що жінка зникла безвісти ще 2000 року в нині окупованому Криму. Родичі вели розшук зниклої, але 2010 року Бахчисарайський суд визнав її померлою.

За словами жінки, вона приїхала у місто до чоловіка та вирішила в нього залишитися. Однак через якийсь час він помер, а його родичі вигнали з помешкання і їй довелося жити на вулиці.

Жінку доправили до поліцейської дільниці. З її родичами намагаються зв'язатися правоохоронці.

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