Переворот у Казахстані, негода на Закарпатті. 5 січня за хвилину

Транзит російського газу через Україну впав на 25%, суд Києва продовжив утримання під вартою головного ката донецької тюрми «Ізоляція» Дениса Куликовського

Зеленський підписав закон про донорство

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині», який дозволяє посмертне донорство та встановлює тарифи на проведення трансплантацій.

Тисячі казахів штурмують резиденцію президента, у столиці надзвичайний стан

Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

Крім того, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час звернення до нації усунув з посади Нурсултана Назарбаєва і заявив, що бере під контроль Раду безпеки країни замість нього.

Згодом стало відомо, що президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Негода на Закарпатті: авто у водяному полоні, затоплені будівлі

На Закарпатті рятувальники витягнули з річки Ріка автомобіль Audi 100, який потрапив у водяний полон внаслідок підйому рівня води.

Також рятувальники відкачали воду з 9 підвальних приміщень із 12-ти. З 20 дворогосподарств вода зійшла самопливом.

Нагадаємо, станом на ранок 5 січня на території Закарпатської області внаслідок підняття ґрунтових вод зафіксовано низку підтоплень.

Головний кат донецької тюрми «Ізоляція» попросився під арешт

Шевченківський районний суд Києва продовжив утримання під вартою головного ката донецької тюрми «Ізоляція» Дениса Куликовського до 2 лютого 2022 року без визначення розміру застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ухвалу від 29 грудня.

На водіїв чекають нові штрафи: на дорогах з’являться «розумні» камери

У 2022 році на дорогах України вперше з’являться «розумні» камери. Вони зможуть виписувати «листи щастя» не тільки за перевищення швидкості.

Зараз камери на дорогах фіксують виключно перевищення швидкості. Але найближчим часом вони навчаться розпізнавати й інші порушення правил дорожнього руху. Про це ще минулого року повідомляв Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

За рік транзит російського газу через Україну впав на 25%

Транзит російського газу до Європи українською газотранспортною системою у 2021 році зменшився на 25%, порівняно з 2020 роком. За даними пресслужби, середньодобовий обсяг транзиту енергоресурсу минулого року становив 114 млн. кубів газу на добу, а в окремі періоди знижувався до 67 млн.

Так, якщо 2020 року транзит склав 55,8 млрд кубометрів, то 2021-го – 41,6 млрд кубів.

Пісня «Шум» потрапила у трійку найпопулярніших за всю історію «Євробачення»

Пісня «Шум» українського гурту Go_A, з якою вони брали участь у «Євробаченні-2021», потрапила у трійку найкращих композицій за всю історію пісенного конкурсу.