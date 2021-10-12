«Зірка» TikTok: українець заплатить штраф за те, що помочився на автомобіль патрульної поліції Києва

Сума штрафу становить 1,7 тис. грн

Уманський міськрайонний суд Черкаської області визнав винним чоловіка у хуліганстві та призначив 1,7 тис. грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 8 жовтня.

За матеріалами справи, інцидент стався 15 липня близько 18 год.30 хв. на дорозі Київ–Одеса. Обвинувачений публічно оголив свій статевий орган та справив потреби на службовий автомобіль департаменту патрульної поліції Києва, який стояв припаркований на узбіччі. При цьому чоловік цю витівку знімав на мобільний телефон та виклав у соціальну мережу TikTok. Своїми діями обвинувачений завдав шкоду діловій репутації та іміджеві Національної поліції України, сказано у вироку.

У суді повністю визнав вину, щиро розкаявся та попросив суд розглянути обвинувальний акт у спрощеному провадженні без проведення розгляду у судовому засіданні.

Як повідомляв «Главком», у 2020 році Оболонський районний суд покарав штрафом на суму 85 грн активістку Femen, яка задерла спідницю перед президентом Володимиром Зеленським біля виборчої дільниці.

Крім цього, у червні 2021 року Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн хлопця, який вчинив дрібне хуліганство на столичній вулиці Банкова. Адмінправопорушення зафіксували співробітники Печерського управління поліції. За даними оформленого протоколу, 20 березня 2021 року хлопець розмальовував фарбою з балончика стіни Офісу президента України.

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