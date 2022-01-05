ЗМІ повідомили, що клопотання про арешт Порошенка відкликали, ДБР спростовує

20 грудня п'ятому президенту повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій

20 грудня п'ятому президенту повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій

Журналісти повідомляли, що прокурор начебто подав заяву про повернення клопотання щодо арешту Порошенка «для доопрацювання»

Державне бюро розслідувань спростувало інформацію ЗМІ про відкликання слідчими клопотання про арешт пʼятого президента Петра Порошенка у справі про державну зраду. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Державне бюро розслідувань наголошує, що оприлюднена сьогодні інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва 29 грудня 2021 року слідчим ДБР клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно п’ятого президента України не відповідає дійсності», — заявили в бюро.

Там наголосили, що «згадані процесуальні рішення не ухвалювалися». Також у бюро нагадали, що Порошенка підозрюють у вчиненні державної зради, а про підозру йому повідомили 20 грудня.

Напередодні ЗМІ з посиланням на рішення Печерського районного суду повідомили, що суд отримав клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ДБР Максима Дзвоника про застосування щодо Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Але до початку розгляду клопотання прокурор подав заяву про повернення клопотання «для доопрацювання».

Зазначалося, що слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та заяву прокурора про повернення клопотання, дійшов висновку, що кримінальне процесуальне законодавство не передбачає повернення клопотання за заявою слідчого чи прокурора.

Водночас він вирішив виходити з принципу диспозитивності кримінального провадження і 29 грудня вирішив повернути клопотання.

До слова, нардеп Рахманін пояснив, чому Зеленський постійно згадує Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко висловив підтримку Петру Порошенку.

Також ініціативна група «Першого грудня» застерігає Зеленського від репресій проти Порошенка.

Днями Порошенко повідомив, коли повернеться в Україну.

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