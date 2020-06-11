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    У Тернополі група темношкірих чоловіків провела акцію проти расизму (фото)

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    На акцію зібралися шість темношкірих молодиків&nbsp;з плакатами&nbsp;&laquo;Стоп, расизм!&raquo; - У Тернополі група темношкірих чоловіків провела акцію проти расизму (фото)
    На акцію зібралися шість темношкірих молодиків з плакатами «Стоп, расизм!»
    Фото: facebook.com/oleksiy.stanko

    Користувачі соцмереж жартома запитують тернополян, для чого ті ображають темношкірих хлопців

    У центрі Тернополя кілька темношкірих молодиків, провели акцію проти расизму.

    Судячи з фото, на акцію прийшли шестеро темношкірих молодих людей з плакатами «Стоп, расизм!». За порядком стежили четверо поліціянтів.

    Користувачі соцмереж жартома запитують тернополян, для чого ті ображають темношкірих хлопців.

    Нагадаємо, зараз у десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами. Протести спровокувала загибель 46-річного афроамериканця Джорда Флойда.

    Як повідомлялося, Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

     Читайте також: HBO Max зняли з прокату легендарні «Віднесені вітром» через расизм




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