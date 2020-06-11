У Тернополі група темношкірих чоловіків провела акцію проти расизму (фото)



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На акцію зібралися шість темношкірих молодиків з плакатами «Стоп, расизм!» Фото: facebook.com/oleksiy.stanko

Користувачі соцмереж жартома запитують тернополян, для чого ті ображають темношкірих хлопців

У центрі Тернополя кілька темношкірих молодиків, провели акцію проти расизму.

Судячи з фото, на акцію прийшли шестеро темношкірих молодих людей з плакатами «Стоп, расизм!». За порядком стежили четверо поліціянтів.

Користувачі соцмереж жартома запитують тернополян, для чого ті ображають темношкірих хлопців.

Нагадаємо, зараз у десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами. Протести спровокувала загибель 46-річного афроамериканця Джорда Флойда.

Як повідомлялося, Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.









