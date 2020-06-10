У Тернополі дитсадок призупиняє роботу через зараження працівника коронавірусом



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У Тернополі дитсадок призупиняє роботу через зараження працівника коронавірусом

Коли заклад знову запрацює – наразі невідомо

У працівника Тернопільського дошкільного навчального закладу №12 лабораторно підтвердили новий коронавірус Covid-19. Заклад йде на карантин.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб боротьби з коронавірусом у Facebook.

«Від 10 червня дитячий садок №12 у Тернополі тимчасово призупиняє роботу», - йдеться у повідомленні.

У працівника цього дошкільного навчального закладу лабораторно підтвердили зараження коронавірусом.

Мобільні групи медиків візьмуть аналізи на ПЛР-дослідження в усіх працівників садочку. Коли заклад знову запрацює – поки що невідомо.

Раніше повідомлялося, що у броварському садочку «Калинка», що на Київщині, у 9 дітей та 3 дорослих підтверджено діагноз коронавірус.

А в Ірпені (Київська область) зафіксували інфікування коронавірусом працівника місцевого дитячого садочку. Заклад вирішили закрити на карантин.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 14634

Одужали 12412

Померли 810

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Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус.