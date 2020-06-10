У Тернополі дитсадок призупиняє роботу через зараження працівника коронавірусом
Коли заклад знову запрацює – наразі невідомоУ працівника Тернопільського дошкільного навчального закладу №12 лабораторно підтвердили новий коронавірус Covid-19. Заклад йде на карантин.
Про це повідомляє Тернопільський міський штаб боротьби з коронавірусом у Facebook.
«Від 10 червня дитячий садок №12 у Тернополі тимчасово призупиняє роботу», - йдеться у повідомленні.
У працівника цього дошкільного навчального закладу лабораторно підтвердили зараження коронавірусом.
Мобільні групи медиків візьмуть аналізи на ПЛР-дослідження в усіх працівників садочку. Коли заклад знову запрацює – поки що невідомо.
Раніше повідомлялося, що у броварському садочку «Калинка», що на Київщині, у 9 дітей та 3 дорослих підтверджено діагноз коронавірус.
А в Ірпені (Київська область) зафіксували інфікування коронавірусом працівника місцевого дитячого садочку. Заклад вирішили закрити на карантин.
-
Всього27856
-
Хворіють14634
-
Одужали12412
-
Померли810
Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус.