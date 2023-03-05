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У вищому військовому керівництві Росії назріває конфлікт – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
У вищому військовому керівництві Росії назріває конфлікт – Генштаб
Шойгу вимагає від Мурадова взяти Вугледар будь-якою ціною
фото з відкритих джерел

Противник має значні втрати, але не може похвалитися реальними досягненнями на фронті

Триває триста сімдесят п’ята російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це у вечірньому зведенні 5 березня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.

Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ракетних ударів ворога залишається високоймовірною по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка і Тимоновичі Чернігівської області; Студенок, Будівельне, Вовківка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине і Садки – Сумської та Бударки, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова і Дворічанське на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Піщане Харківської області; Білогорівка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмів Бахмута та навколишніх населених пунктів. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Широка Балка, Дружба, Григорівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Обстрілів зазнали 18 населених пунктів, зокрема, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 35 районів населених пунктів. Серед них – Новосілка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

У вищому військовому керівництві Російської Федерації назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. У лютому поточного року Путін присвоїв командуючому східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про «успіхи» 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну. За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління противника.

Нагадаємо, українські військові продовжують утримувати під своїм контролем трасу Костянтинівка-Бахмут, якою здійснюється постачання.

Повідомлялося також, що російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Також Збройні сили України поки не залишають Бахмут Донецької області. Там ведуться бої. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. 

До слова, українські військові змусили росіян покласти безліч своїх солдатів та відправити на знищення величезну кількість техніки на Бахмутському напрямку.

Раніше командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України Віктор Хоренко перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.

Крім того, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що ситуація у Бахмуті складна, але контрольована ЗСУ.

Читайте також: Аналітики ISW прокоментували можливий відступ українських військ із частини Бахмута
Теги: путін Генштаб Авдіївка Херсон місто населення втрати ворог наступ Бахмут штурм конфлікт Вугледар

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