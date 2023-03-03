Яка ситуація у Бахмуті: інформація від РНБО

У Бахмуті точаться найзапекліші бої і щодня гине величезна кількість російських солдатів

Збройні сили України боронять місто Бахмут на Донеччині. Ситуація там складна, але контрольована ЗСУ. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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«Ситуація складна, але це наша земля і ми маємо її захищати. Наші захисники роблять все можливе і неможливе, щоб ворог не просувався», – сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що саме на цьому напрямку точаться найзапекліші бої і щодня гине величезна кількість російських солдатів.

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«Ситуація вкрай складна, непроста, але ще раз наголошую, військові розуміють, що їм треба робити. Ситуація складна, але контрольована», – додав він.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр розвінчала російські наративи про Бахмут, які поширюють пропагандисти.

Ситуацію в Бахмуті прокоментував і журналіст Юрій Бутусов. За його словами, бої за Бахмут дуже тяжкі. Нині у Бахмуті залишаються близько 5 тис. людей.