Британський генерал назвав стратегічний успіх українських військ під Бахмутом

Якщо росіяни візьмуть Бахмут, це стане для них пірровою перемогою

Українські військові змусили росіян покласти безліч своїх солдатів та відправити на знищення величезну кількість техніки на Бахмутському напрямку. Це можна назвати стратегічним успіхом. Таку думку висловив заступник верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі (2011-2014), британський генерал Річард Ширрефф в ефірі BBC Radio.

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«Наразі українці, ймовірно, здобули стратегічний успіх, змусивши росіян витратити величезну кількість живої сили та техніки, що, можливо, стане, якщо вони візьмуть його, пірровою перемогою (перемога, яка дістається надто високою ціною – ред.)», – сказав британський генерал.

За його словами, якби росіяни мали те, що їм потрібно, кілька місяців тому, «ми, мабуть, не були б там, де ми зараз».

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«Тож слід прискорити постачання, інтеграцію, логістичну підтримку, навчання та все інше, що необхідно зробити, щоб надати українцям необхідні для роботи інструменти», – наголосив Ширрефф.

Раніше командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України Віктор Хоренко перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.

Крім того, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що ситуація у Бахмуті складна, але контрольована ЗСУ.