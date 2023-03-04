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Чи виходять ЗСУ з Бахмута: Офіс президента дав відповідь

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чи виходять ЗСУ з Бахмута: Офіс президента дав відповідь
У Бахмуті тривають інтенсивні бої
фото з відкритих джерел

Навіть якщо фронт в районі Бахмута зрушиться на кілометр, це ніяк не вплине на загальну обстановку

Збройні сили України поки не залишають Бахмут Донецької області. Там ведуться бої. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк під час стріму Юлії Латиніної.

«Поки що ні. Тривають бої... Там був командувач Сирський і відповідно оцінена оперативна обстановка. Так, є проблеми – підірвали міст, який дозволяв забезпечувати належне постачання Бахмута. Але там є інші можливості, забезпечення триває. Відповідно оперативна обстановка така сама, як була вчора, позавчора тощо. Йдуть інтенсивні вуличні бої», – зазначив він.

Подоляк не розуміє, чому багато хто фокусується зараз саме на Бахмуті. За його словами, такі самі інтенсивні бої ведуться зараз ще на чотирьох-п'яти ключових напрямках в Донецькій і Луганській областях.

Радник глави ОП наголосив, що навіть якщо фронт в районі Бахмута зрушиться на кілометр, це ніяк не вплине на загальну обстановку. Вона стабільно важка вже кілька місяців, коли почалися інтенсивні бої і бойові зіткнення контактного типу.

«Росія витрачає максимально боєздатну свою частину... напевно, в принципі таких боєздатних підрозділів у них більше не буде... Там за кожну вулицю великий розмін іде. Ми, наприклад, віддаємо вулицю в розмін на 2-3 тисячі знищених російських військовослужбовців», – сказав він.

Подоляк додав, що руйнування мостів не знищило логістику ЗСУ, вона просто посунулась на кілька сотень метрів.

«Так вони (шляхи постачання, – ред.) є і в інших місцях. Трохи далі виходить логістика доставки на півкілометра-кілометр. Там є обхідні траси, ґрунтові дороги», – пояснив він.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, противник безуспішно намагається оточити місто Бахмут. Протягом доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Предтечине, Олександро-Шультине, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк.

Також українські військові змусили росіян покласти безліч своїх солдатів та відправити на знищення величезну кількість техніки на Бахмутському напрямку.

Раніше командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України Віктор Хоренко перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.

Крім того, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що ситуація у Бахмуті складна, але контрольована ЗСУ.

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Теги: росія дороги військові місто Офіс президента радник Олексій Данілов Михайло Подоляк фронт Бахмут

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