Аналітики ISW прокоментували можливий відступ українських військ із частини Бахмута

ЗСУ, ймовірно, проведуть обмежений і контрольований відхід із особливо важких районів на сході Бахмута

Сили оборони, ймовірно, готують контрольований відхід із частини Бахмута. Це припускають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Вони нагадали, що російські війська ведуть бої за захоплення Бахмута приблизно з травня 2022 року і зазнали величезних втрат у цьому регіоні.

«Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід із особливо важких секторів на сході Бахмута», – йдеться у звіті.

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Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливі мости в районі Бахмута: один через річку Бахмутівка на північному сході міста та інший уздовж траси Хромове – Бахмут на захід від міста.

«Запобіжне знищення мостів, імовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху РФ на сході Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів з Бахмута на захід», – вказали аналітики.

Експерти також пригадали, що 28 лютого радник президента України Олександр Роднянський заявляв, що за потреби ЗСУ можуть відійти з позицій у Бахмуті. Крім того, він поінформував, що Україна укріпила територію на захід від Бахмута так, що навіть якщо українські війська почнуть відступати, окупанти точно не зможуть швидко взяти все місто.

інфографіка: ISW

Ключові висновки ISW

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