Аналітики ISW прокоментували можливий відступ українських військ із частини Бахмута
ЗСУ, ймовірно, проведуть обмежений і контрольований відхід із особливо важких районів на сході Бахмута
Сили оборони, ймовірно, готують контрольований відхід із частини Бахмута. Це припускають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Вони нагадали, що російські війська ведуть бої за захоплення Бахмута приблизно з травня 2022 року і зазнали величезних втрат у цьому регіоні.
«Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід із особливо важких секторів на сході Бахмута», – йдеться у звіті.
Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливі мости в районі Бахмута: один через річку Бахмутівка на північному сході міста та інший уздовж траси Хромове – Бахмут на захід від міста.
«Запобіжне знищення мостів, імовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху РФ на сході Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів з Бахмута на захід», – вказали аналітики.
Експерти також пригадали, що 28 лютого радник президента України Олександр Роднянський заявляв, що за потреби ЗСУ можуть відійти з позицій у Бахмуті. Крім того, він поінформував, що Україна укріпила територію на захід від Бахмута так, що навіть якщо українські війська почнуть відступати, окупанти точно не зможуть швидко взяти все місто.
Ключові висновки ISW
- Схоже, українські війська створюють умови для контрольованого відступу з частини Бахмута.
- Російські офіційні особи продовжували оприлюднювати обмежену інформацію про вторгнення 2 березня в Брянську область, але не змогли надати ясності щодо того, що насправді сталося.
- Путін на екстреній нараді в Радбезі Росії не став розглядати ситуацію в Брянській області.
- Російська влада продовжувала представляи Росію як єдиного безпечного оператора Запорізької атомної електростанції, що, ймовірно, обмежить присутність Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС і змусить де-факто визнати російську власність на станції.
- Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна.
- Російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області, оскільки українські захисники, схоже, готувалися до контрольованого відходу принаймні з частини Бахмута.
- Кремль продовжує намагатися посилити державний нагляд за російською оборонно-промисловою базою.
- Російська окупаційна влада продовжує готувати окуповані території до регіональних виборів у РФ 10 вересня.
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