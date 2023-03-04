Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аналітики ISW прокоментували можливий відступ українських військ із частини Бахмута

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Аналітики ISW прокоментували можливий відступ українських військ із частини Бахмута
Бахмут
Фото: Censor.net

ЗСУ, ймовірно, проведуть обмежений і контрольований відхід із особливо важких районів на сході Бахмута

Сили оборони, ймовірно, готують контрольований відхід із частини Бахмута. Це припускають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Вони нагадали, що російські війська ведуть бої за захоплення Бахмута приблизно з травня 2022 року і зазнали величезних втрат у цьому регіоні.

«Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід із особливо важких секторів на сході Бахмута», – йдеться у звіті.

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливі мости в районі Бахмута: один через річку Бахмутівка на північному сході міста та інший уздовж траси Хромове – Бахмут на захід від міста.

«Запобіжне знищення мостів, імовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху РФ на сході Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів з Бахмута на захід», – вказали аналітики.

Експерти також пригадали, що 28 лютого радник президента України Олександр Роднянський заявляв, що за потреби ЗСУ можуть відійти з позицій у Бахмуті. Крім того, він поінформував, що Україна укріпила територію на захід від Бахмута так, що навіть якщо українські війська почнуть відступати, окупанти точно не зможуть швидко взяти все місто.

Аналітики ISW прокоментували можливий відступ українських військ із частини Бахмута фото 1
інфографіка: ISW

Ключові висновки ISW

  • Схоже, українські війська створюють умови для контрольованого відступу з частини Бахмута.
  • Російські офіційні особи продовжували оприлюднювати обмежену інформацію про вторгнення 2 березня в Брянську область, але не змогли надати ясності щодо того, що насправді сталося.
  • Путін на екстреній нараді в Радбезі Росії не став розглядати ситуацію в Брянській області.
  • Російська влада продовжувала представляи Росію як єдиного безпечного оператора Запорізької атомної електростанції, що, ймовірно, обмежить присутність Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС і змусить де-факто визнати російську власність на станції.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна.
  • Російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області, оскільки українські захисники, схоже, готувалися до контрольованого відходу принаймні з частини Бахмута.
  • Кремль продовжує намагатися посилити державний нагляд за російською оборонно-промисловою базою.
  • Російська окупаційна влада продовжує готувати окуповані території до регіональних виборів у РФ 10 вересня.
     
Теги: окупанти Бахмут ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

При обшуку у колаборанта вилучено мобільні телефони
На Донеччині СБУ викрила ще одного російського інформатора
25 лютого, 15:32
Росія планує перекинути до 5 тис. військових з-під Маріуполя на Вугледар – Андрющенко
Росія планує перекинути до 5 тис. військових з-під Маріуполя на Вугледар – Андрющенко
20 лютого, 11:08
Росія втратила половину свого довоєнного танкового парку в перший рік війни
Наступ окупантів на Луганщині захлинається: ISW назвав причину
20 лютого, 06:31

Події в Україні

В окупованому Криму російський БТР розчавив автівку (відео)
В окупованому Криму російський БТР розчавив автівку (відео)
Окупанти змусили студентів Маріуполя здати кров – Андрющенко
Окупанти змусили студентів Маріуполя здати кров – Андрющенко
Аналітики ISW прокоментували можливий відступ українських військ із частини Бахмута
Аналітики ISW прокоментували можливий відступ українських військ із частини Бахмута
У Запоріжжі врятовано бульдога, який майже два дні перебував під завалами (фото)
У Запоріжжі врятовано бульдога, який майже два дні перебував під завалами (фото)
Окупанти вирили траншеї вздовж кримського узбережжя (відео)
Окупанти вирили траншеї вздовж кримського узбережжя (відео)
Україна повернула тіла ще 17 полеглих військових
Україна повернула тіла ще 17 полеглих військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні
12K
Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
8315
Авіакатастрофа в Броварах: фахівці розшифрували «чорну скриньку»
8134
Російська авіація заходить в бік Запоріжжя – Андрющенко
6668
У Краснодарі вибух біля льотного училища (фото, відео)
6020
Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко

Новини

Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Вчора, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Вчора, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту