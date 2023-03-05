Україна контролює ключову трасу в Бахмут

Зараз жодних тактичних змін з української сторони у Бахмуті немає

Українські військові продовжують утримувати під своїм контролем трасу Костянтинівка-Бахмут, якою здійснюється постачання. Про це заявив заступник командира батальйону «Свобода», лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко, пише CNN.

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«Збройні сили України утримують трасу Бахмут-Костянтинівка, вона досить стабільна», – наголосив він.

При цьому Назаренко додав, що ситуація навколо Бахмута пекельна, як і на всьому східному фронті. За його словами, зараз жодних тактичних змін з української сторони у Бахмуті немає.

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«Противник шукає слабкі місця, намагається відволікти наші сили боєм, відтягує резерви, намагається комбінувати різні методи та тактики. Але у них нічого не виходить», – зазначив він.

Назаренко також відреагував на фейки про нібито виведення українських військових з Бахмута.

«Жодного виведення немає. Навпаки, прибувають нові резерви, щоб тримати оборону. Весь район бойових дій знаходиться під хаотичним обстрілом, але зв'язок з містом є, є маршрути, які не відрізані», – сказав він.

Нагадаємо, російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Також Збройні сили України поки не залишають Бахмут Донецької області. Там ведуться бої. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

До слова, українські військові змусили росіян покласти безліч своїх солдатів та відправити на знищення величезну кількість техніки на Бахмутському напрямку.

Раніше командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України Віктор Хоренко перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.

Крім того, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що ситуація у Бахмуті складна, але контрольована ЗСУ.