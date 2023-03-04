Оборона Бахмута: генерал розповів про ситуацію в найгарячішій точці

Підрозділи ЗСУ чітко виконують поставлені завдання

Командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України Віктор Хоренко перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях. Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Під час поїздки командувач ССО України ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань та на місці опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи підрозділів Сил спеціальних операцій.

«Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня», – зазначив Хоренко.

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За словами генерала, в нинішніх умовах надзвичайно важливу роль грає комунікація та взаємодія усіх ланок, що входять до структури ССО України. А швидке і злагоджене реагування на запити і потреби підрозділів дає найкращий результат на полі бою.

фото: Командування Сил спецоперацій ЗСУ

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що ситуація у Бахмуті складна, але контрольована ЗСУ.