У Зайцевому спалахнули три пожежі



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Інформація про постраждалих та загиблих внаслідок цих пожеж не надходила

26 липня у смт Зайцеве на Донеччині спалахнули кілька пожеж. Загорілася суха трава, потім вогонь перекинувся на покинуті споруди, житлові будинки не пошкоджені.

Про це Громадському радіо повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

«У нас є інформація щодо трьох викликів – о 12:20 надійшло повідомлення про пожежу на околицях вулиці Мануїльського. По прибуттю виявили, що горить суха трава на території площею 1 га. Пожежу було ліквідовано о 14:55. Ще один виклик поступив о 13:01 – на вулиці Базанова загорілися дві покинуті одноповерхові споруди та трава навколо. Цю пожежу ліквідували о 16:18. Останній виклик надійшов о 15:10 щодо пожежі на вулиці Попова – там також горять дві покинуті споруди. Цю пожежу локалізовано, станом на 15:55 триває ліквідація», – розповіла речниця ДСНС.

Вона додала, що інформація про постраждалих та загиблих внаслідок цих пожеж не надходила. У ДСНС також повідомили, що причини пожеж встановлять правоохоронці.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що пожежі у Зайцеві виникли внаслідок обстрілів російських бойовиків.

Нагадаємо, 23 липня, у Луганській області вже ліквідовано пожежу сухої трави, чагарників та деревини, яка почалася поблизу села Лопаскине Новоайдарського району після обстрілу.

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