Головнокомандувач Збройних сил України зробив заяву щодо повного припинення вогню на Донбасі



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Хомчак заявив, що українські військові зможуть дати відсіч противнику, якщо той порушить домовленості

«Не піддавайтеся гібридним проявам паніки» – Хомчак

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак закликав не піддаватися «керованим провокаціям» та «гібридним проявам паніки». Відповідну заяву оприлюднила пресслужба ЗСУ.

«Ще раз наголошую на тому, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури», – заявив Хомчак.

Окрім цього, він зауважив, що ЗСУ готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого створені відповідні додаткові резерви.

«Закликаю не піддаватися керованим провокаціям, гібридним проявам паніки, зберігати спокій та об’єднуватися довкола свого Війська та своїх захисників. Збройні Сили України завжди будуть віддані присязі Українському Народові і сподіваюсь, що дана наймасштабніша фундаментальна спроба забезпечити глобальне перемир’я, дасть можливість нашим політикам та дипломатам, зміцнюючи обороноздатність держави, рухатися далі задля досягнення довгоочікуваного миру», – підсумував головнокомандувач.

Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Зокрема, домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, заборона на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, у суботу, 25 липня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Підрозділи Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали.

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