Масштабна повітряна тривога. У Запоріжжі прогриміли вибухи

У небо над Запоріжжям підіймається дим

У багатьох областях України оголошена повітряна тривога

Під час повітряної тривоги жителі Запорізької області почули вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У небі над Запоріжжям підіймається дим.

Зазначимо, що в Україні зараз оголошена масштабна повітряна тривога. Загроза ракетного удару у таких областях:

Карта повітряних тривог станом на 09:25 alerts.in.ua

Нагадаємо, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.