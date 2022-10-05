Окупанти двічі за ніч ударили по Білій Церкві дронами-камікадзе

У Білій Церкві прогриміли вибухи, сталися пожежі

У ніч на 5 жовтня російські окупанти двічі атакували Білу Церкву на Київщині дронами-камікадзе. Це сталося під час повітряної тривоги, що була оголошена о 1:33, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Близько 3 години у місті прогриміли декілька вибухів.

«За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий», – повідомляє Київська ОВА.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про руйнування та потерпілих з’ясовується.

Близько 4 години ранку сталася повторна серія ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви. Усі екстрені служби працюють.

Відбій повітряної тривоги було оголошено 5:03, а о 5:58 в області знову завили сирени.

Влада області закликає жителів Київщини залишатися в укриттях, небезпека не минула.

Нагадаємо, в Одесі та Дніпрі ввечері 4 жовтня чутно звуки вибухів. До цього в Одеській області була оголошена повітряна тривога.

Згодом там додали, що на Одещині були збиті російські дрони іранського виробництва.

Про роботу ППО повідомляється і в Дніпрі.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня російські окупанти вкотре атакували Одещину дронами. Вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю.

СБУ затримала коригувальника дронів-камікадзе по Одещині.

Раніше «Південь» назвав області, яким загрожують іранські дрони. Також командування роз’яснило, як розпізнати іранські дрони.