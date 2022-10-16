На Миколаївщині ЗСУ збили два дрони-камікадзе

ЗСУ збили два іранські дрони-камікадзе у Миколаївській області

Місцеві пабліки закликають містян поки залишатися у безпечних місцях, адже є інформація про повторну атаку «шахедами»

Ввечері, 16 жовтня, над Миколаєвом сили протиповітряної оборони збили два дрони-камікадзе. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Мінус 2 мопеди», – повідомив Кім.

Зауважимо, що «мопедами» називають іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які використовують російські окупанти. Таку назву вони отримали через свій характерний звук.

Також місцеві пабліки закликають містян поки залишатися у безпечних місцях, адже є інформація про повторну атаку «шахедами».

Пізніше пабліки повідомили, що після вибухів в області спалахнула пожежа.

Нагадаємо, триває двісті тридцять п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.