Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини: троє поранених

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини 15 жовтня є поранені й загиблий

Російські загарбники у суботу, 15 жовтня, обстріляли населені пункти у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах Харківської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В Куп'янському районі з пораненням госпіталізовано трьох людей: двох чоловіків 36 та 48 років та 69-річну жінку. Внаслідок ворожих обстрілів 14 жовтня в прикордонній громаді Харківського району загинув 66-річний мирний мешканець.

«В області тривають розмінування та відновлення критичної інфраструктури. За добу піротехнічні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій знешкодили 555 вибухонебезпечних предметів», – зазначив Синєгубов.

Посадовець наголосив, що Збройні сили на лінії зіткнення ведуть бої та знищують живу силу і техніку окупантів.

Нагадаємо, 14 жовтня російські окупанти обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів.

13 жовтня ворог також інтенсивно атакував Харківщину, внаслідок чого з пораненнями госпіталізовано шестеро людей, в тому числі 16-річний хлопець.