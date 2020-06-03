У Запоріжжі в нелегальному приватному дитсадку померла 1-річна дитина



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Померла 1-річна дитина у приватних яслах в Запоріжжі

Приватні ясла працювали в трикімнатній квартирі на 8-му поверсі

У Запоріжжі в нелегальному дитсадку померла однорічна дівчинка. Заклад працював у звичайній квартирі багатоповерхівки. Туди приводили до десяти дітей.

Коли одній малечі стало зле, вихователька вирішила покласти її спати і вже за кілька хвилин дитини не стало. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Батьки кажуть, що через комунікабельність дівчинки вирішили віддати її до ясел – аби в Олесі в її рік та два місяці з'явились перші друзі. Приватні ясла батьки знайшли за оголошенням. Туди набирали дітей віком від одного до двох років. Кажуть, приємна власниця обіцяла прогулянки, ігри та підготовку до звичайного дитсадка.

«Вона телефоном запевнила мене, що все нормально, подивіться рекомендації, ми дійсно все передивилися. Пояснила, сказала, що є логопед, він «веде» діток до садику – розвиває професійно», – розповідає мама дівчинки Аліна Гак.

Переглянути всі документи та підписати угоду батьки збирались ввечері – до того хотіли дізнатись, як пройде день Олесі. О 9 годині дівчинку відвезли до виховательки. І цей ранок став останнім, коли батьки бачили свою дитину живою.

Приватні ясла працювали в трикімнатній квартирі на 8-му поверсі. Коли подружжя влетіло до під'їзду, побачили інших батьків, які похапцем вивозили дітей. Медиків не було. Швидку викликали вже самі батьки.

«Я коли зайшов до кімнати перший, я намагався зробити їй штучне дихання. Вона вже була ледь тепла. Тобто те, що вона приховувала і скільки це все відбувалося – на голову не налазить», – коментує батько дівчинки Едуард Гак.

Як згодом дізналися батьки, Олеся посварилася з однолітком, який сильно вкусив її. Дівчинка заплакала і від стресу в неї почалась блювота. Власниця дитсадка вирішила покласти її спати, хоча істерику дитини чули навіть трьома поверхами нижче.

Зараз усі оголошення з мережі видалено, господиня не відчиняє двері та не відповідає на дзвінки, хоча її автівка припаркована під під'їздом. Сусіди кажуть садок працював тут кілька років і доба у ньому коштувала 200 гривень. Тепер картають себе за те, що не зреагували раніше, бо плач та лемент з квартири лунав майже щодня.

Правоохоронці розслідують справу як вбивство і перевіряють законність діяльності ясел. За попередніми даними, ані відповідної освіти, ані дозвільних документів вихователька не мала.

«Те, що вона сказала нашим фахівцям: мені дитину залишили, я була проти, але мені залишили – і я її прийняла. Наскільки це правда, я не знаю. Що це дитячий заклад вона теж спростувала, сказала що це не дитячий заклад», – сказала керівниця служби у справах дітей в місті Запоріжжя Наталія Сиворакша

У соцслужбах закликають батьків ретельно перевіряти всі документи і десятки разів подумати, кому вони довіряють свою дитину. Бо чужі дитячі візочки, кажуть сусіди, бачили в під'їзді і наступного дня після трагедії.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що поліція Київщині встановлює обставини смерті 13-річного киянина, який разом з батьками поїхав на дачу. Тіло хлопця знайшли під завалами недіючого напівзруйнованого тваринного комплексу.