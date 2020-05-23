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    Події в Україні

    Під Харковом в аварії постраждали діти (фото)

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    Під Харковом в аварії постраждали діти (фото)
    Фото поліції Харківської області

    В результаті ДТП до медичного закладу доставлені двоє дітей та 41-річний чоловік

    У Харківській області в результаті зіткнення двох автомобілів Daewoo Lanos травми отримали двоє неповнолітніх і чоловік.

    Як повідомляє прес-служба Національної поліції Харківської області, інцидент стався на трасі в селищі Рогань 23 травня о 12:36.

    Внаслідок ДТП в лікарню Харкова були терміново доставлені двоє пасажирів – дівчинка сім років і хлопчик віком один рік і 11 місяців, які перебували в одній машині. Також травми отримав 41-річний пасажир з іншого транспортного засобу.

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    Під Харковом в аварії постраждали діти (фото)
    Під Харковом в аварії постраждали діти (фото)
    Фото поліції Харківської області

    На місце прибули поліцейські, які мають встановити винуватців аварії, в результаті якої дивом не загинули діти.

    Нагадаємо, 22 травня, на Донеччині водій скоїв наїзд на 9-річного хлопчика та зник з місця події. Правоохоронці знайшли його автомобіль, проте сам чоловік переховується.

    Як повідомлялося, у четвер, 21 травня, увечері на вулиці Шота Руставелі в центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Audi. В результаті ДТП постраждала пасажирка одного з автомобілів.

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