Вчені створили пластик, який сам розкладається за рік



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Новий пластик із відходів у гранулах

За оцінками Міжнародного союзу охорони природи, щороку у світі виробляють понад 300 млн тонн пластику

Німецькі науковці створили пластик із промислових відходів, який не потрібно перероблювати, бо в ньому залишаються мінерали. Мікроорганізми на звалищі розщеплять його за 6 – 12 місяців. Про це повідомляє Інститут виробничих систем і технологій проєктування Товариства Фраунгофера.

Вчені захотіли розв'язати дві проблеми: зменшити використання нафти для виробництва пластика та зменшити забруднення.

Для виробництва нового пластика вчені взяли жири, що залишаються після промислового виробництва. У жирах міститься високий рівень мінералів. У спеціальному пристрої бактерії перетворюють залишки на біополімер, але такий пластик ще не готовий до використання, бо йому треба затвердіти.

Створений біопластик схожий за властивостями на поліпропілен – тобто може утримувати тепло. Тому вчені пропонують використовувати його для одноразових виробів, які неможливо використати повторно.

Якщо такий пластик викинути на сміттєзвалище, мікроорганізми допоможуть йому розщепитися за шість – дванадцять місяців.

Тому що це дешевий і дуже поширений матеріал. За оцінками Міжнародного союзу охорони природи, щороку у світі виробляється понад 300 мільйонів тонн пластику. З них щонайменше 8 мільйонів потрапляють у воду як відходи.

Мікрочастинки пластику випадково потрапляють в організми тварин. А оскільки ті не можуть перетравити пластик, то він травмує їх ізсередини або стає середовищем для розвитку паразитів і бактерій. Як наслідок – більше тварин гине.

А ще ці частинки пластику потрапляють у воду та їжу, яку їмо та п’ємо ми з вами, – через морепродукти або очищену морську воду. Токсичні складники пластиків осідають у нашому організмі, а деякі мають підтверджені канцерогенні властивості.

Вчені працюють над тим, щоб створити альтернативу пластику та навчитися його перероблювати. Наприклад, німецькі науковці виявили новий штам бактерії, яка харчується токсичним пластиком.

А хіміки з Массачусетського технологічного інституту США (МІТ) придумали, як створити термореактивну пластмасу, що піддається вторинній переробці, а в Австралії заявляли, що розробили та запатентували пристрій, що може утилізувати пластик, який досі не підлягав переробці.

Нагадаємо, що у Німеччині відкрився центр переробки електромобілів.