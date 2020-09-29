Київщина у трійці лідерів за залученням інвестицій: майже 11 млрд грн цього року



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Команда Київської ОДА підвищує інвестиційну привабливість регіону

Наразі на Київщині активно реалізовуються три інвестиційні проєкти

Київська область займає третє місце в країні за рівнем залучення капітальних інвестицій. Із початку року інвестори спрямували на розвиток регіону майже 11 млрд грн.

Про це повідомив очільник Київської обласної держадміністрації Василь Володін під час звітної пресконференції за підсумками 100 днів своєї роботи, інформує пресслужба Київської ОДА.

За його словами, одним із пріоритетних завдань для команди ОДА було і залишається підвищення інвестиційної привабливості регіону.

«Із початку року вже залучили у нашу економіку 10,8 млрд грн капітальних інвестицій. Наразі активно реалізовуються три інвестиційні проєкти з будівництва заводу «Костал» в Бориспільському районі на 900 робочих місць (39 млн євро інвестицій), складського комплексу «FM Logistic» у Бориспільському районі (15 млн євро інвестиційна першу чергу) і заводу з виробництва крохмалю на 330 робочих місць (100 млн доларів інвестицій)», – розповів голова ОДА.

Володін зазначив, що ще шість інвестиційних проєктів на Київщині знаходяться в активній фазі. Наприклад, йдеться про напрацювання з розширення логістично-промислового комплексу в с. Калинівка Васильківського району, будівництва логістично-промислового парку у с. Колонщина Макарівського району та складського комплексу в Обухівському та Васильківському районах.

Під час пресконференції голова ОДА озвучив можливість створення на Київщині аерокластеру. Перші кроки в цьому напрямі вже зробили. Йдеться про укладання відповідного меморандуму про співпрацю між «Агенцією регіонального розвитку Київської області» та Громадською cпілкою «Дніпровський космічний кластер».

Окрім цього, обласна державна адміністрація налагодила співпрацю з «Українською асоціацією меблевиків» і Всеукраїнською громадською організацією «УСПП».

Паралельно триває робота і в напрямі залучення зовнішніх партнерів. Серед ключових напрацювань – підписання меморандумів про співпрацю з Центральночеським краєм та Земельним урядом Федеральної землі Нижньої Австрії.

Також Володін окреслив перспективні напрями роботи в інвестиційній сфері. Йдеться про забезпечення необхідних умов для функціонування міжнародного аеропорту в Білій Церкві, будівництво сміттєпереробного комплексу та створення інноваційного кластеру геномних технологій у біомедицині та сільському господарстві Київщини.