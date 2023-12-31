«У ЗСУ немає голоду». Військовий звернувся до волонтерів, які везуть олів'є на фронт

Військовий наголосив, що на позиції на передовій, де найгарячіше і можуть бути проблеми з продуктами, олів'є не доїде

Забезпечення Збройних сил харчами на цілком пристойному рівні. Про це повідомив молодший сержант ЗСУ Ілля Кротенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Волонтери приготували для ЗСУ 11 тон олів’є». Правильно цей заголовок новин мав би звучати так – «Волонтери викинули в смітник 1,1 млн грн». Автори цього заходу – ідіоти і марнотратники. Скільки ваших малих зборів можна було б закрити за ці кошти рахуйте самі. Але ж комусь треба для картинки в ЗМІ приготувати олів'є. У кращому випадку більшу частину цього салату згодують собакам, в гіршому – воно не доїде до військових у придатному стані і відправиться у смітник. Ми втомилися повторювати, що в ЗСУ немає голоду. Забезпечення харчами на цілком пристойному рівні», – йдеться в повідомленні.

Кротенко також зазначив, що на позиції на передовій, де найгарячіше і можуть бути проблеми з продуктами, олів'є не доїде. Консервація, якісь горішки і сухофрукти, солодощі та інші продукти тривалого зберігання ще є сенс передавати. Та й то треба враховувати ситуацію з мишами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«А всі ці відра вареників, салати, пироги, лоточки з котлетами та інша домашня кухня у більшості випадків псуються ще по дорозі, навіть не доїхавши до адресатів. В деяких підрозділах, де вже були випадки отруєнь, командири прямо забороняють підлеглим їсти домашню їжу, яку передають волонтери і контролюють щоб все це опинилося на смітнику. Тож якщо раптом у когось з вашого оточення з'являється чергова геніальна ідея приготувати і передати на фронт відро салату, бийте по руках, будь ласка. А кошти, які мали б на це піти, спрямуйте на закриття якогось збору на дрони», – додав він.

Нагадаємо, триває 676-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника.