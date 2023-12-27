Троє екснардепів перетнули кордон як волонтери і не повернулися – розслідування

Депутати з України зловживають системою «Шлях»

Із початку повномасштабного вторгнення Росії троє колишніх народних депутатів Верховної Ради перетнули кордон по системі «Шлях» під виглядом волонтерів, які їдуть за гуманітарною допомогою, а потім не повернулися в Україну. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що 6 липня 2022 року пункт пропуску «Угринів» на українсько-польському кордоні перетнув Mercedes-Benz GLE 350D з номерними знаками КІ0001РІ. Така комбінація цифр є «фамільними номерами» родини Кацуб.

Тоді в автівці був регіонал Сергій Кацуба. На батьківщину він так і не повернувся. Виїхати 44-річному експарламентарю вдалося завдяки тому, що двома тижнями раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури внесло його персональні дані до системи «Шлях» як водія-перевізника гуманітарних вантажів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з відповіддю Мінінфраструктури на запит NGL.media, надати дозвіл на виїзд Кацуби клопотав не благодійний фонд чи громадська організація, як це зазвичай буває, а приватна комерційна компанія – київське ТОВ «Мікс Тревел Групп ЛТД».

За даними YouControl, основним видом діяльності цієї компанії є надання інформаційних послуг. У липні 2023 року директора «Мікс Тревел» Сергія Бойка засудили до п'яти років умовно за участь у схемі незаконного виїзду ухилянтів за кордон.

Ще один колишній депутат парламенту, який також утік з України, – це 53-річний Олександр Третьяков, який VIII скликанні Ради був від «Блоку Петра Порошенка». Ще у березні-квітні минулого року Третьяков звітувався, що завозить з-за кордону автомобілі для ЗСУ, передає захисникам бронежилети, шоломи та рації. Але уже за кілька тижнів його публікації змінилися на репости новин і привітання зі святами.

З цих дописів важко було зрозуміти, чим займається колишній депутат і де перебуває, аж доки восени журналіст «Української правди» Михайло Ткач не опублікував фото Третьякова з Парижа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними джерела NGL.media у Держприкордонслужбі, Олександр Третьяков покинув Україну 19 квітня 2022 року. У відповідь на запит Укртрансбезпека повідомила, що до системи «Шлях» його внесла Львівська обласна військова адміністрація.

Як виявилось, посприяти Третьякову в перетині кордону ЛОВА попросила «Народна самооборона Львівщини» – досить відома громадська організація, яка допомагає військовим ще з 2014 року. За словами голови організації Артема Хмиза, Олександр Третьяков сам звернувся до них і попросив допомогти йому привезти вантаж для ЗСУ.

Після вторгнення росіян нібито подався у волонтери й ще один колишній парламентар-регіонал Олександр Зац. У червні 2022 року Херсонська ОВА двічі вносила його до системи «Шлях» як волонтера, хоча повторний дозвіл йому і не знадобився – 27 червня Зац виїхав з країни через пункт пропуску «Лужанка» на кордоні з Угорщиною і більше не повертався.

Допомогла виїхати 47-річному Зацу громадська організація «Українська націонал-патріотична молодь» зі Львова. Саме ця організація двічі надсилала Херсонській ОВА звернення з проханням надати йому дозвіл на перетин кордону.

У телефонних розмовах з NGL.media її голова Петро Рапіта згадав про співпрацю з Зацом лише з другої спроби. За його словами, той справді виїхав від них, але нібито повертався й привозив якісь тактичні речі для військових.

Раніше повідомлялося, що 13 місцевих депутатів виїхали за кордон як волонтери та не повернулись.