Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кіберволонтери «хакнули» російські компанії, які надають послуги окупантам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кіберволонтери «хакнули» російські компанії, які надають послуги окупантам

У ході вітальної акції було отримано інформацію про фінансові документи

На сайтах трьох російських компаній з’явилася фотографія з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним в оточенні українських вояків і вітальним написом. Таким чином волонтери-айтішники привітали Збройні Сили України зі святом. Про це пише «Главком».

Кіберволонтерам вдалося «хакнути» тюменську компанію «Інтерпол», яка була помічена в постачанні деревини для російських укріплень, а також дві компанії-виробники консервів для окупаційних військ.

Кіберволонтери «хакнули» російські компанії, які надають послуги окупантам фото 1
Кіберволонтери «хакнули» російські компанії, які надають послуги окупантам фото 2

У ході вітальної акції було отримано інформацію про фінансові документи, які передані на вивчення компетентним службам в Україні.

«Главком» висвітлює роботу українських ІТ-волонтерів і їх допомогу в обороні. Зокрема, було реалізовано сайт для військових-загарбників, які не хочуть воювати проти України, діяльність добровільних кібер- і інформвійськ.

Теги: Валерій Залужний війна хакер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іноземні хакери отримали доступ до конфіденційних матеріалів на об’єкті, що є одним із найнебезпечніших у світі
Хакери, пов’язані з РФ і Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії – The Guardian
4 грудня, 19:33
Хакери зламали телебачення у Криму та пустили в ефір звернення президента України Володимира Зеленського
Хакери зламали телебачення в Криму та нагадали про Путіна (фото, відео)
29 листопада, 22:06
Hdr0 протягом двох місяці змінювала свідчення лічильників «Севастопольського водоканалу»
Хакери зробили подарунок на Новий рік українцям у Криму (відео)
1 грудня, 16:05

Суспільство

Кіберволонтери «хакнули» російські компанії, які надають послуги окупантам
Кіберволонтери «хакнули» російські компанії, які надають послуги окупантам
Словацькі перевізники погрожують повністю заблокувати пункт пропуску на кордоні
Словацькі перевізники погрожують повністю заблокувати пункт пропуску на кордоні
Український снайпер, який побив світовий рекорд, потрапив на обкладинку The Wall Street Journal
Український снайпер, який побив світовий рекорд, потрапив на обкладинку The Wall Street Journal
Філологиня назвала три найбільш розповсюджені мовні помилки українців
Філологиня назвала три найбільш розповсюджені мовні помилки українців
Залужний влаштував сюрприз маленькій волонтерці, яка зібрала понад 140 тис. грн для ЗСУ (відео)
Залужний влаштував сюрприз маленькій волонтерці, яка зібрала понад 140 тис. грн для ЗСУ (відео)
У Полтаві масово отруїлися студенти юридичного інституту: десятки госпіталізовані
У Полтаві масово отруїлися студенти юридичного інституту: десятки госпіталізовані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
26K
Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби
23K
Співголова Об’єднання українців Росії: Емський указ – квіточки порівняно із тим, що зараз
21K
Інтерв'ю «Главкому», що розлютило захисників російської мови
20K
День Збройних сил України 2023: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
19K
Правоохоронці взялися за нардепа, який часто засиджувався за кордоном

Новини

Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Сьогодні, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Сьогодні, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Сьогодні, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47
Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Вчора, 14:49

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua