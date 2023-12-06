Кіберволонтери «хакнули» російські компанії, які надають послуги окупантам

У ході вітальної акції було отримано інформацію про фінансові документи

На сайтах трьох російських компаній з’явилася фотографія з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним в оточенні українських вояків і вітальним написом. Таким чином волонтери-айтішники привітали Збройні Сили України зі святом. Про це пише «Главком».

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Кіберволонтерам вдалося «хакнути» тюменську компанію «Інтерпол», яка була помічена в постачанні деревини для російських укріплень, а також дві компанії-виробники консервів для окупаційних військ.

У ході вітальної акції було отримано інформацію про фінансові документи, які передані на вивчення компетентним службам в Україні.

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«Главком» висвітлює роботу українських ІТ-волонтерів і їх допомогу в обороні. Зокрема, було реалізовано сайт для військових-загарбників, які не хочуть воювати проти України, діяльність добровільних кібер- і інформвійськ.