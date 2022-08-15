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Гайдай підтвердив знищення «вагнерівців» у Попасній

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гайдай підтвердив знищення «вагнерівців» у Попасній
фото: пресслужба ЗСУ

Кількість загиблих уточнюється

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив ліквідацію «вагнерівців» у Попасній. Гайдай повідомив, що ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників росЗМІ.

«На цей раз вчора в Попасній, де влучним ударом розбито штаб ПВК «Вагнер». Кількість загиблих уточнюється», – зазначив Гайдай в Telegram.

При цьому голова Луганської ОВА повідомив, що водночас на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – з повітря обстріляні три населених пункти.

«Також випущено сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість – із мінометів. Здійснені чотири танкових наступи», – наголосив Гайдай.

Крім того, окупанти все частіше намагаються провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ. Однак, вісім ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян українські військові знешкодили.

Як раніше повідомлялося, у неділю, 14 серпня, в окупованій Попасній на Луганщині під удар потрапив штаб російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». 

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що російська приватна військова компанія «Вагнер» взялася вербувати на війну в Україну в'язнів двох колоній Петербурга («Яблунівки» та «Обухова») для допомоги у «виявленні нацистів».

Також повідомлялося, що в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку окупанти планують зносити сотні  пошкоджених будинків.

Теги: Луганщина війна

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