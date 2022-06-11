В окупованому Донецьку чутні вибухи (відео)
У центрі міста неспокійно
скріншот із відео
Очевидці говорять про десяток «прильотів»
Під вечір 11 червня в окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомили у соцмережах місцеві мешканці.
Місцеві пабліки пишуть про понад 10 «прильотів» у центральній частині міста, один з них – у районі обласної травматологічної лікарні.
Нагадаємо, окупанти обстрілюють Донецьк і звинувачують в цьому ЗСУ.
Наприклад, увечері 4 червня пропагандистські ЗМІ повідомили, що «у Донецьку пролунала серія вибухів … ЗСУ випустили 40 снарядів із «Граду», удар припав по центру міста».
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