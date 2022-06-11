В окупованому Донецьку чутні вибухи (відео)

Очевидці говорять про десяток «прильотів»

Під вечір 11 червня в окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомили у соцмережах місцеві мешканці.

Місцеві пабліки пишуть про понад 10 «прильотів» у центральній частині міста, один з них – у районі обласної травматологічної лікарні.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють Донецьк і звинувачують в цьому ЗСУ.

Наприклад, увечері 4 червня пропагандистські ЗМІ повідомили, що «у Донецьку пролунала серія вибухів … ЗСУ випустили 40 снарядів із «Граду», удар припав по центру міста».

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