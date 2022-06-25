Удар по Десні: з Білорусі було випущено 20 ракет

Ракети по Чернігівщині були випущені з літаків та з землі

Із території Білорусі було випущено 20 ракет по селищу Десна

У результаті ворожого обстрілу в селищі Десна на Чернігівщині є руйнування інфраструктурних об’єктів. Про це повідомив Фактам ICTV голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Селище Десна зазнало масованого ракетного обстрілу. Є інфраструктурні руйнування. Попередньо без жертв», – сказав він.

За попередніми даними, обстріли велися як із літаків, так і з землі.

Оперативне командування «Північ» повідомляє, що з території республіки Білорусь із літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.

Як повідомлялося, цієї ночі селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу.

17 травня російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві із них влучили в будівлі. Тоді повідомлялось про 11 загиблих та 14 травмованих.

У Десні діє 169-й навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ, який займає більшу частину території селища.

23 травня на Чернігівщині у селищі Десна, де по військовій частині був нанесений ракетний удар, закінчили розбирати завали. З-під уламків дістали тіла 87 загиблих.