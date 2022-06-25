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    Новини

    Окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині

    Рашисти вчергове обстріляли селище Десна на Чернігівщині - Окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині
    Рашисти вчергове обстріляли селище Десна на Чернігівщині
    фото: В'ячеслав Чаус

    Подробиці обстрілу наразі не відомі

    Селище Десна Чернігівської області, цієї ночі вдруге, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, зазнало ракетного обстрілу. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram-каналі.

    «Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом», – написав він.

    Також Чаус звернувся до мешканців не публікувати фото та відео «прильотів».

    Варто зазначити, що це селище Десна вже потрапляло під ракетний обстріл окупантів.

    Близько 5:00 години ранку 17 травня російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві із них влучили в будівлі. Тоді повідомлялось про 11 загиблих та 14 травмованих.

    У Десні діє 169-й навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ, який займає більшу частину території селища.

    23 травня на Чернігівщині у селищі Десна, де по військовій частині був нанесений ракетний удар, закінчили розбирати завали. З-під уламків дістали тіла 87 загиблих.

    Нагадаємо, Збройні Сили України під Ізюмом розбили пункт керування однієї з російських дивізій. Окрім цього, за даними радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, українські сили точним попаданням розбили нафтобазу і декілька десятків бензовозів на Ізюмському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині