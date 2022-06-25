Окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині

Подробиці обстрілу наразі не відомі

Селище Десна Чернігівської області, цієї ночі вдруге, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, зазнало ракетного обстрілу. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram-каналі.

«Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом», – написав він.

Також Чаус звернувся до мешканців не публікувати фото та відео «прильотів».

Варто зазначити, що це селище Десна вже потрапляло під ракетний обстріл окупантів.

Близько 5:00 години ранку 17 травня російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві із них влучили в будівлі. Тоді повідомлялось про 11 загиблих та 14 травмованих.

У Десні діє 169-й навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ, який займає більшу частину території селища.

23 травня на Чернігівщині у селищі Десна, де по військовій частині був нанесений ракетний удар, закінчили розбирати завали. З-під уламків дістали тіла 87 загиблих.

Нагадаємо, Збройні Сили України під Ізюмом розбили пункт керування однієї з російських дивізій. Окрім цього, за даними радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, українські сили точним попаданням розбили нафтобазу і декілька десятків бензовозів на Ізюмському напрямку.