Ракетні удари по Десні: під уламками знайшли тіла 87 загиблих

Окупанти вдарили по селищу чотирма ракетами, постраждав навчальний центр ЗСУ

На Чернігівщині у селищі Десна, де по військовій частині був нанесений ракетний удар, закінчили розбирати завали. З-під уламків дістали тіла 87 загиблих. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Сьогодні ми закінчили роботи у Десні. На жаль, під уламками там виявлено 87 жертв. 87 убитих», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, вранці 17 травня російські війська вдарили чотирма ракетами по селищу Десна, постраждав навчальний центр ЗСУ. Раніше повідомлялося про 11 загиблих та 14 поранених.

Нагадаємо, близько 5:00 години ранку 17 травня російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві із них влучили в будівлі. Тоді повідомлялось про 11 загиблих та 14 травмованих.