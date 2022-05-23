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    Події в Україні

    Ракетні удари по Десні: під уламками знайшли тіла 87 загиблих

    &nbsp;Внаслідок авіаудару по селищі Десна загинули 87 людей&nbsp; - Ракетні удари по Десні: під уламками знайшли тіла 87 загиблих
     Внаслідок авіаудару по селищі Десна загинули 87 людей 
    фото: ДСНС

    Окупанти вдарили по селищу чотирма ракетами, постраждав навчальний центр ЗСУ

    На Чернігівщині у селищі Десна, де по військовій частині був нанесений ракетний удар, закінчили розбирати завали. З-під уламків дістали тіла 87 загиблих. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

    «Сьогодні ми закінчили роботи у Десні. На жаль, під уламками там виявлено 87 жертв. 87 убитих», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, вранці 17 травня російські війська вдарили чотирма ракетами по селищу Десна, постраждав навчальний центр ЗСУ. Раніше повідомлялося про 11 загиблих та 14 поранених.

    Нагадаємо, близько 5:00 години ранку 17 травня російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві із них влучили в будівлі. Тоді повідомлялось про 11 загиблих та 14 травмованих.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ракетні удари по Десні: під уламками знайшли тіла 87 загиблих