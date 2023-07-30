ЗСУ повідомили про наслідки удару по Чонгарському мосту

На лівому березі Херсонщини ворог суттєво відчуває нестачу снарядів і техніки у зв'язку з бойовою роботою ЗСУ

Українські оборонці порушили логістичні шляхи окупантів

Сили оборони України продовжують руйнувати логістику ворога на лівому березі Херсонщини. Напередодні було влучення у Чонгарський міст, через який ворог постачає озброєння. Про всі наслідки повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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«Робота Сил оборони спрямована на руйнування планів ворога, не руйнування інфраструктури. Пошкодження, які завдаються таким об'єктам, спрямовані на те, щоб знизити їх пропускну активність, щоб вони не могли забезпечувати логістику ворога, але ми розуміємо, що нам самим вони ще знадобляться. Тому робота проведена філігранно, точно, влучно, і зараз окупанти знову вишукують нові шляхи в об'їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення», – заявила Гуменюк.

На лівому березі Херсонщини ворог суттєво відчуває нестачу снарядів і техніки у зв'язку з бойовою роботою ЗСУ, стверджує речниця.

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«Ми продовжуємо встановлювати вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами, якими ворог може скористатися. Єдине, що може стримувати Сили оборони – наявність цивільного населення, яке вони все ж таки використовують, чергуючи автівки з цивільними. Це бентежить цивільних, оскільки, намагаючись виїхати з Криму, не маючи можливості використати Кримський міст, вони намагаються об'їхати материковою частиною і потрапляють в заручники цієї військової техніки», – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, що 29 липня українські військові завдали ще одного удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.