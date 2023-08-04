Головна Думки вголос Олександр Карпюк
search button user button menu button
Олександр Карпюк Бізнесмен та волонтер

Ракети замість хліба

glavcom.ua
Росія продовжує обстрілювати українські міста
фото: Радіо Свобода

Український народ після пережитих часів не погодиться міняти ракети на щось інше

Прочитав новину що РФ обстрілює нас ракетами, які раніше були віддані за борги РФ. З урахуванням того, що я знаю як складно зробити високотехнологічну зброю, і скільки в нас Кулібіних змогли з старих «стріжей», С-200 та іншого зробити зброю, новина була прийнята... з негативом. Це ціна нашої слабкості.

Хоча раніше я не сприймав це так. Ну старі ракети, інші часи, в кого їх запускати, а щось їсти треба ж народу було. Тоді я це так сприймав. Зараз – по іншому.

І мені чомусь згадалась моя бабуля. Спадкова дворянка, інтелегентна, з сильним духом та гордим поглядом, вона тримала на коморі декілька мішків з крупою та сухарями. Іноді туди ставила консерви та закрутки.

І я цього не розумів, хоч і сприймав нормально. У совкові часи звісно всі жили рівно, але деякі рівніше. Я був з сім'ї радянського спортсмена-футболіста, і в нас був дом повна чаша. Пайкі з ікрою та баликами, премії, техніка з комісійних магазинів.

Але бабуля все своє життя продовжувала набивати комору. Їй було недостатньо того, що вона накопила.

І мати мені прямо казала: – Бабуля пройшла дуже голодні часи, частина родини ії загинула тоді, в післявійськові годи. Для неї їжа – річ більша ніж для тебе. Ти не зрозумієш.

І я тоді не розумів, бо їжі так багато навколо, навіщо тримати забиту комору їжою вартостью дві-три сотні баксів, якщо ії можна купити в любий момент? Ми що, голодуємо?

Зараз розумію ії. Бо коли ти пережив емоційну травму, коли ти виживав та вижив, те, завдяки чому ти живий, буде мати більшу ціну для тебе, чим для людей які не пройшли цей життєвий шлях.

В мене не буде в коморі мішка з сухарями. В мене буде оружейна зі зброєю та екіпіруванням, засобами зв'язку та бк на тиждень. Головою я розумію що це просто самозаспокоювання, що війна змінилась, але є речі які зі мною залишаться вже до смерті, і це моїм онукам будуть казати «то дід пережив такі часи, ну хочеться йому мати зброю та екіп, навіть з урахуванням що він вже не взмозі цим користатись, не чапайте його, ви не зрозумієте». Доля, вона буває робить незвичні уробороси. Те чого я не розумів, наздогнало мене та дало потиличник. Але маю надію що це буле колись потім.

Але на цей час я розумію одне – український народ після передитих часів не буде згоден міняти ракети на хліб, ну як мінімум до часів поки склади не будуть забити ракетами як комора мої бабулі (царство їй небесне, вибач мене, складного піздюка, я був не самим простим внуком).

Ніколи знов.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна російська ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок ракетного удару було пошкоджено вісім багатоповерхових будинків і вісім автомобілів
Атака РФ по Первомайському: у місті зросла кількість жертв
4 липня, 19:08
Іран активно підтримує російську агресію проти України
Іран зробив цинічну заяву щодо передачі Україні касетних боєприпасів
10 липня, 08:51
Перед повномасштабним вторгненням частина Назара була передислокована в Бровари, що на Київщині
Хвилина мовчання: згадаймо Назара Кравчука, який загинув у перший день ворожого наступу
22 липня, 09:00
Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії з візитом в Україні
До України приїхав прем'єр-міністр Ірландії
19 липня, 14:22
Депутати кажуть, що «обов'язком ЄС та його держав-членів є захист військовослужбовців Рф, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті»
Європарламент закликав прихистити військових РФ, які відмовляються брати участь у війні
24 липня, 11:34
У російському міноборони стверджують, що 17 дронів було збито, а ще 11 було придушено засобами РЕБ
Окупанти скаржаться на масовану атаку безпілотників на Крим
18 липня, 08:26
Серед окупантів збільшується кількість охочих залишити свої підрозділи
На Луганщині окупанти відмовляються воювати: названо причини
22 липня, 08:34
ЗСУ поступово рухаються вперед біля Бахмута
Контрнаступ: ЗСУ виборюють позиції біля Бахмута
27 липня, 17:08
Приміщення після удару серйозно постраждало
Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото зсередини потрощеної будівлі
30 липня, 17:47

Олександр Карпюк

Ракети замість хліба
Ракети замість хліба
Чому не варто дратувати військових
Чому не варто дратувати військових
Скандал у 47-й бригаді. Чому це було неминуче
Скандал у 47-й бригаді. Чому це було неминуче
Російська інформаційна машина знищує «легенду вагнерів»
Російська інформаційна машина знищує «легенду вагнерів»
Контрнаступ. Україна робить дива всупереч обставинам
Контрнаступ. Україна робить дива всупереч обставинам
Всі хочуть швидкої перемоги. Чому це шкідливо
Всі хочуть швидкої перемоги. Чому це шкідливо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
ЗСУ в ході контрнаступу просунулися вперед на кількох напрямках – ISW
31K
«Ожиріння – це хвороба». «Слуга» Безугла спровокувала мережу
22K
«Найкращий корабель Північного флоту РФ». Все, що відомо про підбитий «Оленегорский горняк»
14K
Стало відомо, які резерви задіяли ЗСУ для прориву на півдні
8888
Папа Римський вибачився перед українцями
7809
Переворот у Нігері: Африка стає вкрай проблемним регіоном

Новини

Рашисти посилили терор в окупованому Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 4 серпня
Сьогодні, 05:19
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:35
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Вчора, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Вчора, 05:28

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту