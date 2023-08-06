Вибухи в українських містах, нова кампанія України щодо ізоляції РФ: головне за ніч

Україна починає новий дипломатичний тиск щодо ізоляції Росії

Україна збирається розпочати широкомасштабну кампанію з нарощування дипломатичного тиску та впливу з метою подальшої ізоляції та послаблення Росії. У ніч на 6 серпня у Хмельницькому пролунала серія вибухів. Окупанти запустили авіабомбу по центру переливання крові на Харківщині. У ніч проти 6 серпня у Запоріжжя і Запорізькому районі пролунали вибухи. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 6 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи у Запоріжжі

У ніч проти 6 серпня у Запоріжжя і Запорізькому районі пролунали вибухи.

Близько 02:25 «Суспільне» повідомило, що у Запоріжжі та Запорізькому районі було чутно звуки вибухів.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців Запоріжжя терміново пройти в укриття. В області оголошено повітряну тривогу.

Україна починає новий дипломатичний тиск щодо ізоляції РФ

Україна збирається розпочати широкомасштабну кампанію з нарощування дипломатичного тиску та впливу з метою подальшої ізоляції та послаблення Росії. Про це повідомляє The New York Times.

Під час переговорів у Саудівській Аравії, Україна прагне заручитись підтримкою десятків країн, які намагаються зберігати нейтралітет у повномасштабній війні, розв'язаній Росією.

Зустріч, згідно з повідомленням видання, вважається відправною точкою для найближчих місяців великих дипломатичних зусиль України, спрямованих на підрив позицій Росії.

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Згідно з інформацією видання, президент України Володимир Зеленський 2 серпня заявив послам, що вони повинні використовувати всі наявні інструменти – як офіційні, так і неофіційні, інституційні та медійні, а також культурну дипломатію та просту людську щирість – для того, щоб переконати як стійких союзників, так і країни, які залишаються нейтральними, що єдиний шлях до досягнення миру полягає в повній поразці Росії.

Окупанти запустили авіабомбу по центру переливання крові на Харківщині

Російські війська випустили по території Харківської області керовану авіабомбу, яка вразила центр переливання крові. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя», – написав президент.

Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість не повідомляється.

Вибухи у Хмельницькому

У ніч на 6 серпня у Хмельницькому пролунала серія вибухів. В області оголошена повітряна тривога.

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Перед цим в Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Хмельниччині є загроза застосування ударних БПЛА типу «Шахед».

У Хмельницькій ОВА підтвердили серію вибухів у регіоні та повідомили, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

РФ могла імітувати пуски ракет з Білорусі

Росія може бути причетною до імітації пусків ракет з території Білорусі з метою провокації, спрямованої на залучення цієї країни у конфлікт проти України. Про це в коментарі Укрінформу повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Юсов пояснив, що імітація пусків могла бути здійснена за допомогою електронного пуску або іншими технічними методами, з урахуванням наявності російських військових сил і засобів на території Білорусі. Такі дії можуть служити способом провокації, щоб втягнути Білорусь у війну проти України

«Фізично його могло й не бути, але все могло бути облаштовано так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Інформація зараз перевіряється», - додав представник ГУР.

До слова, триває 528-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.