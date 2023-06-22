Величезна вирва та дим: кадри Чонгарського мосту після вибуху

Унаслідок удару значно пошкоджено дорожнє полотно посеред моста

У ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. У мережі з'явилися перші кадри пошкодженого моста на адмінкордоні Херсонської області та Криму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На одному з відео видно, що ударом значно пошкоджено дорожнє полотно посеред моста. У мості утворилася величезна вирва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На іншому відео чоловік зняв стовп диму, який піднімається від місця удару. Він стверджує, що вибух відбувся о п'ятій ранку 22 червня.

Наслідки удару по Чонгарському мосту фото з відкритих джерел

Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок атаки посередині моста утворилася наскрізна вирва. Пошкоджено відбійники. Незрозуміло, чи придатний міст для пересування транспортних засобів, проте місцеві мешканці повідомляють, що рух транспорту на мосту зупинено.

Нагадаємо, що 22 червня окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом. Про удари також повідомив херсонський гауляйтер Володимир Сальдо. За його словами, пошкоджено кілька мостів. Сальдо пише, що удар по них нібито нанесли ракетами Storm Shadow.