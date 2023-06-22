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Величезна вирва та дим: кадри Чонгарського мосту після вибуху

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Величезна вирва та дим: кадри Чонгарського мосту після вибуху
Окупанти скаржаться, що міст нібито пошкоджено ракетами Storm Shadow
фото з відкритих джерел

Унаслідок удару значно пошкоджено дорожнє полотно посеред моста

У ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. У мережі з'явилися перші кадри пошкодженого моста на адмінкордоні Херсонської області та Криму.

На одному з відео видно, що ударом значно пошкоджено дорожнє полотно посеред моста. У мості утворилася величезна вирва.

На іншому відео чоловік зняв стовп диму, який піднімається від місця удару. Він стверджує, що вибух відбувся о п'ятій ранку 22 червня. 

Величезна вирва та дим: кадри Чонгарського мосту після вибуху фото 1
Наслідки удару по Чонгарському мосту
Наслідки удару по Чонгарському мосту
фото з відкритих джерел

Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.

Внаслідок атаки посередині моста утворилася наскрізна вирва. Пошкоджено відбійники. Незрозуміло, чи придатний міст для пересування транспортних засобів, проте місцеві мешканці повідомляють, що рух транспорту на мосту зупинено.

Нагадаємо, що 22 червня окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом. Про удари також повідомив херсонський гауляйтер Володимир Сальдо. За його словами, пошкоджено кілька мостів. Сальдо пише, що удар по них нібито нанесли ракетами Storm Shadow.

Теги: Крим вибух міст

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