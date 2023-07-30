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Удар по Чонгарському мосту: з’явилися супутникові знімки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Удар по Чонгарському мосту: з’явилися супутникові знімки
Руйнування на Чонгарському мосту
фото: скриншот відео (twitter.com/hwtnv)

На фото видно різницю між ділянками мосту 24 та 30 липня

У суботу 29 липня Збройні сили України підірвали міст у Чонгарському перешийку. OSINT-дослідник Гіденорі Ватанаве опублікував супутникові знімки, які підтверджують пошкодження моста.

Він порівняв ділянку мосту, по якій вдарили Сили оборони, на знімках об’єкта за 24 та 30 липня. На останніх видно руйнування, яких раніше не було. Також аналітик зазначив, що на північ від моста стоїть поїзд.

Нагадаємо, що 29 липня українські військові завдали удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом. За даними ЗСУ, наші оборонці порушили логістичні шляхи окупантів.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 червня в окупованому Криму також було підірвано Чонгарський міст. Російські пропагандисти показали наслідки удару по: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.

Теги: Крим ЗСУ міст

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