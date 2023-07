Удар по Чонгарському мосту: з’явилися супутникові знімки

У суботу 29 липня Збройні сили України підірвали міст у Чонгарському перешийку. OSINT-дослідник Гіденорі Ватанаве опублікував супутникові знімки, які підтверджують пошкодження моста.

Він порівняв ділянку мосту, по якій вдарили Сили оборони, на знімках об’єкта за 24 та 30 липня. На останніх видно руйнування, яких раніше не було. Також аналітик зазначив, що на північ від моста стоїть поїзд.

#Chongar Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc