Удар по Чонгарському мосту: з’явилися супутникові знімки

На фото видно різницю між ділянками мосту 24 та 30 липня

У суботу 29 липня Збройні сили України підірвали міст у Чонгарському перешийку. OSINT-дослідник Гіденорі Ватанаве опублікував супутникові знімки, які підтверджують пошкодження моста.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він порівняв ділянку мосту, по якій вдарили Сили оборони, на знімках об’єкта за 24 та 30 липня. На останніх видно руйнування, яких раніше не було. Також аналітик зазначив, що на північ від моста стоїть поїзд.

#Chongar Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc Будь ласка, читайте текст після реклами July 30, 2023

Нагадаємо, що 29 липня українські військові завдали удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом. За даними ЗСУ, наші оборонці порушили логістичні шляхи окупантів.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 червня в окупованому Криму також було підірвано Чонгарський міст. Російські пропагандисти показали наслідки удару по: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.