Удар по Херсону: влада показала насідки влучання в освітній заклад

Є руйнування в приміщеннях

Пошкоджено фасад та покрівлю будівлю

Сьогодні, 12 грудня, російські війська обстріляли освітній заклад у Херсоні. Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

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Внаслідок обстрілу було влучання в освітній заклад.

Пошкоджено фасад та покрівлю будівлю.

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Також є руйнування в приміщеннях.

Триває 657-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів, пункту управління та артилерійському засобу противника.