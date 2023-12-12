Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 12 грудня

Триває 657-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 12 грудня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито вісім атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямках Сили оборони відбили три атаки ворога в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

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Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів, пункту управління та артилерійському засобу противника.

Як повідомлялося, навколо Авдіївки агресор зібрав військо у понад 40 тисяч осіб.

Російські загарбники штурмують Авдіївку, як і раніше, з усіх сторін, крім західної.

Ситуація на одному із найгарячіших напрямках фронту залишається критичною. Місто після приходу окупантів перетворилося на суцільні руїни.