Пентагон заявив, що військова допомога США використовується в Україні ефективно

Сабріна Сінгх: «Українські військові успішно використовують цю зброю та техніку, і ми спостерігаємо результати цього на полі бою»

Пентагон впевнений у тому, що українська армія успішно застосовує військову техніку, яку отримала від США. Про це повідомила заступниця спікера міноборони США Сабріна Сінгх на брифінгу.

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«Ми впевнені, що наша допомога Україні позитивно вплинула на хід бойових дій. Українські військові успішно використовують цю зброю та техніку, і ми спостерігаємо результати цього на полі бою», – зауважила Сінгх.

Як приклад, Сінгх згадала ракетні системи HIMARS і комплекси протиповітряної оборони західного зразка, які використовуються українськими військами.

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«Отже, ми впевнені в тому, що ми змогли дати Україні для досягнення прогресу на полі бою», – наголосила Сінгх.

Заступник спікера також висловила стурбованість США щодо потенційної передачі Іраном нових ракет Росії. США вважають, що ці ракети можуть бути використані у війні проти України. Проте, за словами Сінгх, США не мають документальних доказів передачі ракет російській стороні.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США намагається прискорити процес затвердження допомоги для України в Конгресі, бо якщо українцям не надати належної підтримки сьогодні, агресор не зупиниться, а загроза для США й світу лише зростатиме.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виділили Україні озброєння на $100 млн.

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До слова, США очікують, що Україна продовжуватиме витісняти росіян зі своєї території і в зимовий період.