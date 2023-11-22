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Пентагон заявив, що військова допомога США використовується в Україні ефективно

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон заявив, що військова допомога США використовується в Україні ефективно
Заступниця спікера міноборони США Сабріна Сінгх
фото з відкритих джерел

Сабріна Сінгх: «Українські військові успішно використовують цю зброю та техніку, і ми спостерігаємо результати цього на полі бою»

Пентагон впевнений у тому, що українська армія успішно застосовує військову техніку, яку отримала від США. Про це повідомила заступниця спікера міноборони США Сабріна Сінгх на брифінгу.

«Ми впевнені, що наша допомога Україні позитивно вплинула на хід бойових дій. Українські військові успішно використовують цю зброю та техніку, і ми спостерігаємо результати цього на полі бою», – зауважила Сінгх.

Як приклад, Сінгх згадала ракетні системи HIMARS і комплекси протиповітряної оборони західного зразка, які використовуються українськими військами.

«Отже, ми впевнені в тому, що ми змогли дати Україні для досягнення прогресу на полі бою», – наголосила Сінгх.

Заступник спікера також висловила стурбованість США щодо потенційної передачі Іраном нових ракет Росії. США вважають, що ці ракети можуть бути використані у війні проти України. Проте, за словами Сінгх, США не мають документальних доказів передачі ракет російській стороні.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США намагається прискорити процес затвердження допомоги для України в Конгресі, бо якщо українцям не надати належної підтримки сьогодні, агресор не зупиниться, а загроза для США й світу лише зростатиме.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виділили Україні озброєння на $100 млн. 

До слова, США очікують, що Україна продовжуватиме витісняти росіян зі своєї території і в зимовий період. 

Теги: США Міноборони армія військові Україна озброєння

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