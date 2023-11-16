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Ракетний удар по Чугуєву, над Миколаївщиною ППО знищила ворожий дрон: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по Чугуєву, над Миколаївщиною ППО знищила ворожий дрон: ситуація в регіонах
Минулої доби війська РФ завдали 141 удар по 25 населених пунктах Запорізької області
фото: пресслужба ДСНС

У результаті артобстрілу по Новоандріївці поранення отримав 67-річний місцевий житель

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – п’ять обстрілів (24 вибухи). Ворог стріляв по Новгород-Сіверському району із мінометів, артилерії, танку. Внаслідок обстрілу поранено жінку-волонтера, яка на авто доставляла у села Новгород-Сіверської громади гуманітарну допомогу. Зафіксовано вибухи від некерованих артилерійських ракет поблизу кордону у Новгород-Сіверської громади.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: здійснено обстріли з міномету (18 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів поранено місцевого жителя. Також пошкоджено ЛЕП.

Запорізька область

Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 141 удар по 25 населених пунктах області. 121 артобстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Темирівки, Роботиного, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Окупанти здійснили три ракетні удари по Зарічному, 16 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Новодарівці, Малій Токмачці, Чарівному, Полтавці, Новоіванівці, Малим Щербакам та Степовому, а також обстріляли з РСЗВ Новоданилівку.

В результаті артобстрілу по Новоандріївці поранення отримав 67-річний місцевий житель – його доправлено до лікувальної установи. Надійшло 63 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вночі ворог продовжив терор Нікопольщини. Обстріляв район тричі – сам Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади. Випустив з десяток снарядів з важкої артилерії. Без наслідків. Вчора вранці ворог атакував Нікопольщину. Вдарив з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Загиблих та постраждалих немає.

Харківщина

Вночі ворог завдав ракетного удару, попередньо С-300, по м. Чугуїв. Зафіксовано приліт в землю біля будівлі закладу освіти. Пошкоджено будівлю школи та приватний будинок. Попередньо – без постраждалих.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Ветеринарне Харківського району, Стариця, Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили сім атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане.

Внаслідок обстрілу смт. Дворічна Куп'янського району отримав осколкове поранення чоловік 74 років.

У с. Сороківка Харківського району 41 цивільний чоловік у лісосмузі підірвався на вибухонебезпечному предметі. Госпіталізований з пораненням.

Луганщина

Бойові дії минулої доби точилися біля Надії на Сватівщині, але всі штурми росіян наші захисники відбили. Серебрянський ліс противник обстріляв з авіації.  Із мінометів та артилерії – Білогорівку і Невське. За добу противник здійснив 143 обстріли (549 снарядів).

Донеччина

По населеним пунктам області росіяни здійснили 22 обстріли. Під вогнем: Курахове, Авдіївка, Селидове, Красногорівка, Торецьк, смт Очеретине, смт Південне, с.Євгенівка, с.Карлівка, с.Трудове, с.Богоявленка, с.Сокіл, Покровськ.

Пошкоджено 40 житлових будинків (з них 13 – багатоквартирні), господарча споруда, фельдшерсько-акушерський пункт, магазин, цивільний автомобіль, будівля коледжу, мережа теплопостачання, трансформатор, електромережа. За добу на Донеччині: двоє загиблих п’ятеро поранених.

Миколаївщина

Сьогодні вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ударний БпЛА типу Shahed 131/136. Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вночі ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 94 обстріли (531 снаряд), з них по м. Херсон — 11 обстрілів (45 снарядів). Рашисти поцілили  у райони  25 населених пунктів області; навчальний заклад у Херсонському районі. За добу по області: одна людина дістала поранення.

Триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: Миколаїв Торецьк автомобіль Авдіївка громада Запорізька область Херсон будинок чоловік магазин ворог поранення росіяни

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