Одесу атакують дрони, пролунав вибух

Кіпер закликав містян не нехтувати сигналом тривоги

Сьогодні ввечері, 5 грудня, в Одесі місцеві мешканці почули вибух. Наразі в Одеській області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Думська» в Телеграм.

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«В Одесі чутні звуки вибухів. Працює ППО», – йдеться у повідомленні.

Також голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав містян не нехтувати сигналом тривоги.

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«Одеса та Одеський район, прошу не нехтувати повітряною тривогою та бути в укриттях до відбою! Бережіть себе та близьких!», – написав Кіпер у Телеграм.

До відома, Повітряні сили ЗСУ попереджають про російські дрони-камікадзе «Шахед» на півдні. Зокрема, безпілотники фіксували над Чорним морем. Зараз вони летять у напрямку Южного та Коблево.

Триває 650-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. Ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.