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Олександр Карпюк Бізнесмен та волонтер

Скільки коштує «шахед»?

glavcom.ua
Ніхто не знає скільки реально коштує «шахед» в умовах «паралельного імпорта»
ілюстративне фото

Росії вигідно розповідати про «дешеві шахеди»

Дивіться які справи. Вартість «шахеду» – біля $100 тисяч. Вартість «Ланцета» – $60 тисяч.

Звідки взялась вартість в «$20-40 тис.»?

Це російське ІПСО. Якщо «електричка» яка несе 3 кг вибухівки коштує $60 тис., то великий дрон з бензиновим двигуном і коштовними модулями, які «Ланцет» не має, такі наприклад як CRPA зібраний із західних комплектуючих, не може коштувати вдвічі-втричі дешевше по звичайній логіці.

Але цю іпсошну маячню досі споживають наші громадяни.

Ніхто не знає скільки реально коштує «шахед» в умовах «паралельного імпорта», де комплектуючі які затягують через різні країни та прокладки ростуть у вартості, іноді в рази.

Але Росії вигідно розповідати про «дешеві шахеди». Бо якщо писати що нам світло стараються відрубити копійчаними дронами – то ок. Якщо ж публікувати що вчорашня атака на Київ коштувала тільки «шахедами» біля $7 млн (а може і більше) щоб нанести ураження на сотні тисяч доларів інфраструктурі – то російські пенсіонери з копійчаною зарплатою можуть почати питати, чи не занадто дорого їм коштує відключення в нас світла.

Не споживайте російськє іпсо, це не гуд.

Що до слова не виключає основного посилу посту, що могли б і вкластись грошима в «булаву» чи RAM2, яких дуже не вистачає на фронті, замість «йолок». Які коштують дешевше «Ланцетів» на третину.

Тому якщо побачите організацію свята на мільйони гривень, запитайте в свого мера, чи не хоче він витратити ці гроші на закупівлю RAM2 на 59 бригаду, якій ці дрони дуже потрібні.

(Із 40 кг вибухівки, доречі, «шахед» не може пролетіти 1000-2000 км, це вже вираховували, просто не вистачить бака, але це вже нюанси)

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Теги: інформаційна війна обстріл безпілотник

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Олександр Карпюк

Скільки коштує «шахед»?
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