Ворог атакував Харківщину

Влада просить мешканців області перебувати в укриттях

На Харківщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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«Окупанти завдають ударів! До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях», – написав глава області.

Зазначимо, що в Харківській області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України попередили, що в регіоні фіксується ракетна небезпека – ворог може застосувати балістичне озброєння.

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Нагадаємо, що протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

Зокрема, під ударами окупантів опинилися Малі Проходи Харківського району, Стариця та Вовчанські Хутори Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

На дорозі між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району на вибухонебезпечний предмет наїхало вантажне авто. Водій 47 років зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Триває 627-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.